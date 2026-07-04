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Caso das gémeas desaparecidas no Dubai: irmãs ficam em prisão preventiva durante, pelo menos, três meses na Suíça

A elevada quantidade de droga transportada nas bagagens levou à detenção imediata de ambas em Genebra, Suíça.
Redação
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Caso das gémeas desaparecidas no Dubai: irmãs ficam em prisão preventiva durante, pelo menos, três meses na Suíça

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O caso das gémeas portuguesas que estiveram desaparecidas no Dubai continua com desenvolvimentos. Leila e Laila Lourenço, de 22 anos, foram detidas no passado dia 24 de junho, no aeroporto de Genebra, na posse de dezenas de quilos de canábis.

Ao que foi revelado pelo Correio da Manhã, as duas enfrentam agora, pelo menos, três meses de prisão preventiva até que o Ministério Público suíço deduza a acusação num processo-crime. 

Recorde-se que as irmãs tinham sido dadas como desaparecidas depois de terem deixado de contactar os familiares, que desconheciam da viagem para o Dubai. As pessoas mais próximas julgavam que as gémeas tinham ido para o Porto com amigos.

As duas acabaram por ser detidas no aeroporto de Genebra, durante a segunda escala da viagem entre Banguecoque, na Tailândia, e Lisboa. A elevada quantidade de droga transportada nas bagagens levou à detenção imediata de ambas.

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Gémeas portuguesas
Leila Lourenço
Laila Lourenço
Genebra
Detenção em Genebra

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