segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Cascais quer comboios gratuitos para residentes após subconcessão da Linha de Cascais

Nuno Piteira Lopes saúda decisão do Governo e defende que a futura gestão da ferrovia deve aproximar o serviço dos passageiros.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Cascais quer comboios gratuitos para residentes após subconcessão da Linha de Cascais
Mafalda Gomes

Não é preguiça: psicólogos explicam a verdadeira razão por trás de uma casa desarrumada

Relacionados

Navegante passa a mostrar transportes em tempo real na Grande Lisboa

A plataforma Navegante já permite acompanhar em tempo real autocarros, comboios, barcos e metro na Área Metropolitana de Lisboa. A nova funcionalidade integra vários operadores e promete tornar as viagens mais simples, previsíveis e eficientes
Navegante passa a mostrar transportes em tempo real na Grande Lisboa

CP lança concurso para aquisição de comboios de Alta Velocidade

Aquisição de 12 automotoras com a opção de compra de mais oito. O prazo de entrega de propostas termina a 2 de julho.
CP lança concurso para aquisição de comboios de Alta Velocidade

A Linha de Cascais pode vir a ter transporte gratuito para residentes, trabalhadores e estudantes do concelho. A possibilidade foi defendida pelo presidente da Câmara Municipal de Cascais, Nuno Piteira Lopes, após o anúncio de que esta será a primeira linha ferroviária do país a avançar para um modelo de subconcessão.

Em declarações à agência Lusa, o autarca considerou que a decisão do Governo “vai ao encontro daquilo que é uma visão” que tem defendido para o município.

Autarca quer integrar comboio com transportes gratuitos do concelho

Para Nuno Piteira Lopes, a mobilidade deve ser encarada como um serviço essencial e deve incentivar mais pessoas a optar pelos transportes públicos.

“O objetivo é poder ter cada vez mais pessoas a utilizar o transporte público, cada vez mais pessoas a utilizar a ferrovia”, afirmou.

O presidente da Câmara de Cascais defende que a Linha de Cascais deve ser articulada com a rede rodoviária municipal e admite avançar com a gratuitidade do transporte ferroviário para determinados utilizadores.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Possa ser integrado com aquilo que já é o transporte público gratuito dos autocarros em Cascais, e que se possa avançar também com a gratuidade, para todos aqueles que trabalham, vivem ou estudam no concelho, na própria Linha de Cascais”, afirmou.

Municípios devem ter palavra na gestão da linha

A Linha de Cascais atravessa os concelhos de Cascais, Oeiras e Lisboa. Para o autarca, essa realidade justifica uma participação mais próxima dos municípios na definição do futuro modelo.

“A Linha de Cascais é uma linha que atravessa três municípios, Cascais, Oeiras e Lisboa, e, por isso, é importante que estes municípios tenham uma palavra a dizer naquilo que serão os termos de uma futura concessão da linha”, explicou.

Embora ainda não sejam conhecidos os detalhes da subconcessão, Nuno Piteira Lopes considera que o anúncio representa um avanço importante.

A autarquia pretende assumir a gestão operacional e comercial da linha, incluindo as estações, e espera que o processo avance rapidamente.

O presidente da Câmara de Cascais defende que o futuro modelo deve ser avaliado pela qualidade do serviço prestado aos passageiros.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Transportes
Cascais
Comboios
Gratuitidade
Nuno Piteira Lopes

Leia também

Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Portugal tem atualmente 85 pessoas presas pelo crime de incêndio florestal e outras 20 sujeitas a vigilância eletrónica durante os meses de maior risco de fogo. Os dados são divulgados numa altura em que a área ardida já ultrapassa os 30 mil hectares em 2026
Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Uma mulher de 52 anos foi colocada em prisão preventiva por suspeitas de infligir maus-tratos físicos e psicológicos aos filhos menores, em Évora. Segundo o Ministério Público, o filho mais velho era alegadamente vítima de agressões desde os 8 anos e foi hospitalizado devido à gravidade das lesões
Mulher fica em prisão preventiva por suspeitas de maus-tratos aos filhos de 5 e 17 anos

Mais vistos

Destaques