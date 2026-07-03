Cascais baixa preço da água até 25% e aprova investimento de 72,6 milhões de euros

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A Câmara Municipal de Cascais aprovou a revisão do contrato de concessão dos serviços de abastecimento de água e saneamento, uma decisão que prevê uma redução até 25% nas tarifas aplicadas aos consumos domésticos essenciais e um plano de investimento de 72,6 milhões de euros para modernizar as infraestruturas.
Segundo a autarquia, a revisão contempla uma descida de 25% na tarifa variável da água e do saneamento aplicada aos dois primeiros escalões de consumo doméstico, bem como uma redução de 17% na tarifa fixa dos contadores domésticos.
Com esta medida, um agregado familiar poderá poupar entre sete e 10 euros por mês, o que corresponde a uma redução anual entre 84 e 120 euros na fatura da água. O município estima ainda que Cascais passe a ser o segundo concelho da Área Metropolitana de Lisboa com a água mais barata.
Município fala em alívio para as famílias
Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes, salientou que a revisão do contrato responde a um compromisso assumido pelo executivo municipal.
"Assumimos o compromisso de reduzir os custos do dia-a-dia dos cascalenses. Esta revisão do contrato permite baixar significativamente o preço da água para os consumos essenciais, reforçando o apoio às famílias e reforçando a qualidade das redes e do serviço", afirmou.
O autarca defendeu ainda que a medida permite conciliar a redução das tarifas com o reforço do investimento na rede de abastecimento e saneamento.
Segundo Nuno Piteira Lopes, a revisão do contrato permitirá "preparando Cascais para os desafios colocados pelo crescimento do concelho, pelos períodos de seca e pelas alterações climáticas".
Reforço das infraestruturas
O plano inclui investimentos destinados à modernização da rede de água e saneamento, dando continuidade a intervenções já realizadas em várias zonas do concelho, como Murches, Parede, Amoreira e no antigo reservatório de Matos Cheirinhos.
O serviço de abastecimento de água em Cascais é assegurado pela Águas de Cascais, concessionária responsável por cerca de 120 mil clientes no concelho.