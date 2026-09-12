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Casal encontrado morto dentro de depósito de água na sua casa em Faro. Caseiro é o principal suspeito

Uma das vítimas mortais é francesa.
Redação
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Casal encontrado morto dentro de depósito de água na sua casa em Faro. Caseiro é o principal suspeito

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Um casal foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira dentro de um depósito de água numa habitação em Lagos, no distrito de Faro. 

Segundo o Correio da Manhã, a residência onde foram encontrados pertencia às vítimas, ambas de nacionalidade estrangeira. Sabe-se ainda que uma das vítimas é francesa.

As autoridades já detiveram um suspeito: o caseiro das vítimas, de nacionalidade brasileira. O caso foi entregue à Polícia Judiciária, que continuará a investigar as circunstâncias dos homicídios.

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