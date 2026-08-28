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Carro usado nos assaltos a duas ourivesarias na Margem Sul é encontrado com Cartão de Cidadão de suspeito no interior

A PJ prossegue a investigação com vista a localizar os suspeitos, sendo que o Cartão de Cidadão encontrado pode ajudar na sua identificação.
Redação
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O carro usado pelos três suspeitos dos assaltos a duas ourivesarias na Margem Sul esta quarta-feira foi encontrado pelas autoridades. Os assaltantes continuam em fuga.

Os assaltos

Duas ourivesarias foram assaltadas no Seixal e em Almada esta quarta-feira. Os ladrões, armados com martelos e alegadamente uma arma de fogo, conseguiram levar peças no valor de milhares de euros: cada assalto durou cerca de um minuto. 

As pessoas que se encontravam nas ourivesarias na altura dos assaltos foram ameaçadas. O dono da ourivesaria de Almada foi atingido na cabeça com uma arma.

O carro com identificação

A Polícia Judiciária encontrou a viatura usada pelos assaltantes pouco mais de 24 horas após os assaltos. No interior, a Polícia Judiciária encontrou o Cartão de Cidadão de um dos suspeitos.

A viatura foi encontrada em Santo António da Charneca, no Barreiro, pelos militares do Destacamento de Trânsito de Setúbal da GNR.

Após realizadas as perícias necessárias, a PJ concluiu que o carro foi roubado uma semana antes, a 20 de agosto, na Sobreda, tamém em Almada. Segundo a CNN Portugal, a proprietária foi surpreendida por um dos assaltantes, que lhe apontou uma arma à cabeça para a coagir a entregar as chaves do carro.

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A PJ prossegue a investigação com vista a localizar os suspeitos, sendo que o Cartão de Cidadão encontrado pode ajudar na sua identificação.

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