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Carro invade passeio em Bragança e atropela estudante

Uma aluna do Instituto Politécnico de Bragança, com idade entre os 25 e os 30 anos, sofreu ferimentos graves depois de ter sido atingida por um veículo que circulava em sentido contrário.
Redação
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Carro invade passeio em Bragança e atropela estudante
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Uma jovem ficou gravemente ferida na manhã desta quinta-feira, em Bragança, depois de ter sido atropelada no passeio por um automóvel que circulava em contramão.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Bragança, citada pela agência Lusa, a vítima, estudante do Instituto Politécnico de Bragança e com idade entre os 25 e os 30 anos, “foi colhida no passeio por um veículo que entrou em sentido contrário”.

Vítima sofreu ferimentos muito graves

O acidente ocorreu cerca das 08h20, na Rua dos Combatentes da Grande Guerra.

De acordo com a mesma fonte, a jovem sofreu ferimentos “muito graves na perna esquerda, por esfacelo completo do membro, traumatismo crânio encefálico grave e suspeita de lesões internas no tronco”.

A vítima recebeu assistência no local antes de ser transportada para o Hospital de Bragança.

Condutora também recebeu assistência

A condutora do automóvel, uma mulher com cerca de 70 anos, foi igualmente assistida no local pelos meios de socorro.

Posteriormente, foi transportada para o Hospital de Bragança devido a trauma psicológico.

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As circunstâncias em que o veículo entrou em sentido contrário e acabou por atingir a jovem no passeio deverão ser apuradas pelas autoridades.

Temas

Atropelamento
Bragança
Contramão
Passeio

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