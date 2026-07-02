Carro invade passeio em Bragança e atropela estudante

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Uma jovem ficou gravemente ferida na manhã desta quinta-feira, em Bragança, depois de ter sido atropelada no passeio por um automóvel que circulava em contramão.
Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Bragança, citada pela agência Lusa, a vítima, estudante do Instituto Politécnico de Bragança e com idade entre os 25 e os 30 anos, “foi colhida no passeio por um veículo que entrou em sentido contrário”.
Vítima sofreu ferimentos muito graves
O acidente ocorreu cerca das 08h20, na Rua dos Combatentes da Grande Guerra.
De acordo com a mesma fonte, a jovem sofreu ferimentos “muito graves na perna esquerda, por esfacelo completo do membro, traumatismo crânio encefálico grave e suspeita de lesões internas no tronco”.
A vítima recebeu assistência no local antes de ser transportada para o Hospital de Bragança.
Condutora também recebeu assistência
A condutora do automóvel, uma mulher com cerca de 70 anos, foi igualmente assistida no local pelos meios de socorro.
Posteriormente, foi transportada para o Hospital de Bragança devido a trauma psicológico.
As circunstâncias em que o veículo entrou em sentido contrário e acabou por atingir a jovem no passeio deverão ser apuradas pelas autoridades.