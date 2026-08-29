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Carro despista-se durante perseguição policial e incendeia-se em Algés. Condutor já foi detido

Cinco pessoas seguiam na viatura que acabou por se despistar e incendiar na Avenida Brasília. Três ficaram feridas, uma delas com gravidade.
Redação
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Carro despista-se durante perseguição policial e incendeia-se em Algés. Condutor já foi detido

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Um acidente de grandes dimensões interrompeu este sábado a circulação na Avenida Brasília, em Algés, depois de uma viatura envolvida numa perseguição policial ter acabado por se despistar e incendiar.

O episódio aconteceu durante esta manhã e mobilizou meios de emergência e forças policiais na zona junto à Fundação Champalimaud.

A ocorrência começou ainda em Alcântara, cerca das 7h30, onde uma viatura terá sido alvo de uma perseguição. Durante a fuga, o percurso prolongou-se até Algés, onde o automóvel acabou por perder o controlo.

O condutor já terá sido detido, e segundo avança a SIC Notícias, não tinha carta de condução.

Viatura atingiu carros estacionados

Já na Avenida Brasília, o veículo em fuga embateu em duas viaturas que se encontravam estacionadas.

Na sequência da colisão, deflagrou um incêndio que atingiu dois automóveis.

O fogo obrigou à intervenção dos bombeiros, enquanto as autoridades procediam à assistência aos ocupantes e à segurança da zona.

Na perseguição ainda esteve envolvido outro automóvel que conseguiu escapar pelo viaduto de Algés.

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Três feridos foram transportados para o hospital

Segundo a SIC Notícias, encontravam-se cinco pessoas dentro da viatura no momento do acidente.

Duas conseguiram abandonar o automóvel sem necessidade de assistência médica e colocaram-se em fuga. Outras três ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital de Santa Maria. Uma das vítimas sofreu ferimentos considerados graves.

Circulação na Avenida Brasília continua condicionada

O acidente obrigou a condicionar a circulação na Avenida Brasília durante as operações de socorro e de remoção dos veículos.

No local encontravam-se Sapadores Bombeiros de Lisboa, Bombeiros de Algés e a Polícia de Segurança Pública (PSP).

O que esteve na origem da perseguição?

Até ao momento, não foram divulgados todos os detalhes sobre o motivo que levou a PSP a iniciar a perseguição, nem sobre a identidade das pessoas que seguiam na viatura.

(atualizada às 11h23)

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