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Carris Metropolitana reforça ligações às praias da Costa da Caparica e Sesimbra a partir de julho

A Carris Metropolitana vai adaptar a operação ao horário de verão e voltar a disponibilizar as Linhas Mar entre 4 de julho e 31 de agosto. O serviço reforça o acesso às praias da Costa da Caparica e de Sesimbra e inclui alterações de horários em toda a Área Metropolitana de Lisboa
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Carris Metropolitana reforça ligações às praias da Costa da Caparica e Sesimbra a partir de julho

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A Carris Metropolitana vai iniciar a transição para o horário de verão, com alterações faseadas na operação em toda a Área Metropolitana de Lisboa e o regresso das Linhas Mar, o serviço sazonal que reforça as ligações às praias da Costa da Caparica e de Sesimbra entre 4 de julho e 31 de agosto.

Em comunicado, a operadora explica que a mudança será implementada de forma gradual nas quatro áreas de operação, ajustando a oferta de transporte público à procura típica da época balnear e do período de férias escolares.

Segundo a Carris Metropolitana, a operação organiza-se em três períodos distintos — escolar, férias escolares e verão — permitindo adaptar os horários às necessidades de mobilidade dos passageiros ao longo do ano.

Horários de verão entram em vigor de forma faseada

Na Área 1, que abrange os concelhos de Sintra, Cascais, Amadora, Lisboa e Oeiras, os horários de verão entram em vigor a 29 de junho.

Na Área 2, que inclui Odivelas, Mafra, Vila Franca de Xira e Loures, a transição acontece a 4 de julho.

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Na Área 3, correspondente aos concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra, os novos horários começam igualmente a 29 de junho, com alterações em várias linhas, nomeadamente as ligações entre Almada e Cacilhas, Costa da Caparica, Corroios, Quinta do Brasileiro, Fonte da Telha e Paio Pires.

Já na Área 4, que serve os concelhos da Moita, Barreiro, Montijo, Alcochete, Palmela e Setúbal, as linhas exclusivamente escolares terminaram a operação regular a 12 de junho. Algumas carreiras, incluindo circulares em Alcochete, São Francisco e Moita, bem como ligações em Palmela, Setúbal e Azeitão, apenas transitam para o horário de verão a 29 de junho.

A empresa recorda ainda que, desde 15 de junho, todas as linhas já circulam com os horários correspondentes ao período de férias escolares.

Linhas Mar voltam a ligar ao litoral

Com o início da época balnear regressam também as Linhas Mar, criadas para proporcionar ligações mais rápidas e diretas às principais praias da Área Metropolitana de Lisboa.

Para a Costa da Caparica, estarão disponíveis as linhas:

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  • 2650 – Cidade Nova – Costa da Caparica;

  • 2651 – Bucelas – Costa da Caparica;

  • 2652 – Costa da Caparica – Forte da Casa (Largo);

  • 2653 – Caneças (Escola Secundária) – Costa da Caparica;

  • 2850 – Costa da Caparica – Póvoa de Santo Adrião (Parque Urbano).

Já para Sesimbra, estarão em funcionamento as seguintes ligações:

  • 3650 – Moita – Sesimbra (Terminal);

  • 4643 – Montijo (Avenida Infante D. Henrique) – Sesimbra (Terminal).

Passe Navegante é válido nas Linhas Mar

A Carris Metropolitana informa que o Passe Navegante Metropolitano é válido nas Linhas Mar.

Para viagens ocasionais, os passageiros podem adquirir um bilhete a bordo por 4,65 euros ou utilizar o Navegante Pré-pago, cujo custo é de 3,10 euros.

Os horários atualizados podem ser consultados no portal e na aplicação oficial da Carris Metropolitana.

A Carris Metropolitana é o serviço público rodoviário da Área Metropolitana de Lisboa, gerido pela Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), assegurando a operação integrada de autocarros nos 18 municípios da região.

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