Carlos Moedas reage à libertação de suspeito de balear turista na Baixa de Lisboa: “É inaceitável”

O suspeito do disparo com arma de fogo foi detido na passada terça-feira, no âmbito de um processo por violência doméstica, e posteriormente libertado, ficando sujeito a apresentações bissemanais na PSP.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, reagiu à libertação do suspeito de balear uma turista sueca na Baixa da capital na passada segunda-feira.

“É inaceitável esta decisão! Além do exemplo socialmente reprovável que se transmite é também um sinal de falta de autoridade para as nossas forças de segurança", considerou o autarca numa publicação nas redes sociais. O suspeito do disparo com arma de fogo foi detido na passada terça-feira, no âmbito de um processo por violência doméstica, e posteriormente libertado, ficando sujeito a apresentações bissemanais na PSP.

“Como presidente da capital de Portugal, repudio em absoluto terem libertado um criminoso! Não é só a imagem de Lisboa que fica em causa. É a imagem de Portugal!", afirmou Carlos Moedas.

Fonte da PSP indicou à agência Lusa que as autoridades continuam a realizar diligências para esclarecer qual o papel do detido no disparo de bala perdida na Baixa de Lisboa, que feriu uma turista sueca.