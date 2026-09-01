terça-feira, 01 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Caos nos exames nacionais: folhas desaparecidas levam Ministério Público a abrir inquérito

O processo de classificação dos exames nacionais está agora sob investigação do Ministério Público. O inquérito surge de uma queixa feita pela Fenprof e tem como base as folhas de resposta que desapareceram.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Caos nos exames nacionais: folhas desaparecidas levam Ministério Público a abrir inquérito

'Onde está o meu filho?' Pai esquece-se de criança numa estação de serviço e só se apercebe 140 km e duas horas depois

Relacionados

“Aquilo que acabou de fazer trata-se da maior operação de branqueamento”: Carneiro critica Montenegro em relação aos exames nacionais

O líder do PS, José Luís Carneiro, acusou este domingo Luís Montenegro de tentar “branquear” os problemas registados nos exames nacionais e no acesso ao ensino superior. O socialista afirmou ainda que o primeiro-ministro tem “medo do povo português” e devia ouvir mais o país.
“Aquilo que acabou de fazer trata-se da maior operação de branqueamento”: Carneiro critica Montenegro em relação aos exames nacionais

Professores que corrigiram exames nacionais recebem pagamento já em agosto. Valor global será de 2,67 milhões de euros

Os docentes que participaram na classificação dos exames nacionais de Geometria Descritiva e Desenho A vão receber o valor correspondente ao trabalho realizado já com o salário deste mês.
Professores que corrigiram exames nacionais recebem pagamento já em agosto. Valor global será de 2,67 milhões de euros

Ministério da Educação abre inquérito para investigar escolas que enviaram exames fora do prazo para classificação

Em causa estão provas enviadas para classificação depois de terem sido oficialmente recolhidas pelas forças de segurança, além de pedidos de reapreciação entregues fora do prazo.
Ministério da Educação abre inquérito para investigar escolas que enviaram exames fora do prazo para classificação

O Ministério Público abriu um inquérito na sequência de uma queixa apresentada pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof) relacionada com o processo de classificação eletrónica dos exames nacionais do ensino secundário. 

Em resposta enviada hoje à Lusa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) indicou que a queixa da Fenprof “deu origem a inquérito, o qual corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa. 

A queixa em questão foi entregue em julho, tendo um dos secretários-gerais da Fenprof, Francisco Gonçalves, explicado à Lusa que os relatos de folhas desaparecidas em vários exames, que resultaram em “ordens escritas no sentido de os professores classificarem itens cujas respostas não estavam completas”, são a base daquilo que poderá ser o principal ilícito. 

“Perante a incapacidade de fazer chegar aos classificadores o conteúdo completo da prova, deram ordens para que os classificadores as classificassem com aquilo que lhes estava disponibilizado. Ora, isso pode configurar, porque é uma ordem externa, um ilícito”, explicou. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Fenprof disse "não querer ver, novamente, os professores que classificaram as provas a serem responsabilizados por algo que não é da sua responsabilidade" e admitiu que é fundamental se a plataforma funcionou corretamente e se “as ordens dadas por quem coordenava este processo cumpriram os preceitos legais que são necessários num processo desta natureza”.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário foram corrigidos em formato digital, mas o processo registou falhas técnicas desde o início, obrigando o Ministério a adiar os prazos inicialmente previstos.

Ao longo de várias semanas, os professores relataram atrasos na disponibilização das provas, erros na digitalização das respostas e dificuldades na plataforma de classificação.

Temas

Ministério Público
Inquérito
Fenprof
Exames nacionais

Leia também

Jovem português de 18 anos salta de barco para o Lago Lucerna e acaba por morrer afogado

As buscas prolongaram-se durante horas e o corpo só foi recuperado no dia seguinte.
Jovem português de 18 anos salta de barco para o Lago Lucerna e acaba por morrer afogado

Caos nos exames nacionais: folhas desaparecidas levam Ministério Público a abrir inquérito

O processo de classificação dos exames nacionais está agora sob investigação do Ministério Público. O inquérito surge de uma queixa feita pela Fenprof e tem como base as folhas de resposta que desapareceram.
Caos nos exames nacionais: folhas desaparecidas levam Ministério Público a abrir inquérito

Calor extremo regressa e há onze distritos sob aviso amarelo

O IPMA vai colocar 11 distritos sob aviso amarelo na quinta-feira. As temperaturas podem atingir os 40 a 42 graus no Vale do Tejo, Beira Baixa e Alentejo, enquanto o risco de incêndio rural será muito elevado em grande parte do território.
Calor extremo regressa e há onze distritos sob aviso amarelo

Mais vistos

Destaques