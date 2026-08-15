Caos nas urgências: Hospital de Faro regista quase 16 horas de espera para casos urgentes

Era este, ao meio-dia de hoje, o tempo médio indicado pelo portal do SNS para a primeira observação médica dos doentes classificados como urgentes nas urgências gerais do Hospital de Faro. Em Portimão, a espera era de 4 horas e 13 minutos.

O tempo de espera para os doentes urgentes serem atendidos pela primeira vez no Hospital de Faro, no Algarve, era às 12:00, de quase de 16 horas, segundo o segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo os dados disponíveis no portal pelas 12:00, nas urgências gerais do Hospital de Faro, os doentes classificados como urgentes estavam, em média, 15 horas e 52 minutos à espera de uma primeira observação por um médico.

Também no Algarve, no Hospital de Portimão, os doentes considerados urgentes esperavam 04 horas e 13 minutos para serem observados por um médico pela primeira vez.

Na generalidade das restantes unidades hospitalares do país, os tempos médios de espera eram inferiores a duas horas.

No caso do Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, o portal informava que os doentes urgentes esperavam 02 horas e 16 minutos, mas os considerados pouco urgentes tinham um tempo médio de espera de 18 horas e 10 minutos.

O Hospital Amadora-Sintra e o Hospital de Sintra estavam sem dados disponíveis sobre os tempos de espera nas urgências.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) não deveriam aguardar mais de 60 minutos. Já nos pouco urgentes (pulseira verde) o tempo recomendado é de 120 minutos.