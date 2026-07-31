Cão foi enterrado vivo em Mafra. Animal foi salvo pela GNR

Incapaz de se movimentar e abandonado à sua sorte numa zona de mato, um cão foi salvo por militares da GNR após uma denúncia de um cidadão. As autoridades investigam agora o que esteve na origem da situação

Um cão foi resgatado pela GNR, no concelho de Mafra, depois de ter sido encontrado numa "zona de mato, totalmente impossibilitado de se movimentar"

Segundo a GNR, a intervenção teve início após uma denúncia feita por um cidadão. Os militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) deslocaram-se de imediato ao local para prestar auxílio ao animal.

Animal foi transportado para centro de recolha

Numa publicação divulgada nas redes sociais, a GNR explicou que o alerta surgiu com a denúncia de um cidadão. "De imediato, os nossos militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) deslocaram-se ao local, onde encontraram o animal e desencadearam uma operação de salvamento", lê-se no post.

Após o resgate, "o cão foi transportado para o Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Mafra", acrescenta a força de segurança.

A ocorrência foi igualmente comunicada ao Tribunal Judicial de Mafra.

GNR procura responsáveis

A investigação está agora a cargo das autoridades, que procuram apurar o que aconteceu ao animal.

A GNR refere que está a "realizar diligências para apurar as circunstâncias em que ocorreram os factos e os presumíveis responsáveis".

Na mesma publicação, a força de segurança deixa ainda um alerta, recordando que "o abandono e maus-tratos a animais de companhia são crimes puníveis por lei".

A operação foi levada a cabo pelo Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento Territorial de Mafra, com o apoio do Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Mafra.