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Cão da GNR ajuda a encontrar com vida idoso desaparecido há quatro dias

Homem de 78 anos desaparecido desde 31 de agosto foi encontrado com vida numa zona florestal de Amarante. A GNR mobilizou equipas cinotécnicas, drones e militares para as buscas. O idoso foi levado ao hospital para avaliação
Redação
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Cão da GNR ajuda a encontrar com vida idoso desaparecido há quatro dias

Há sempre alguém que quase não fala entre um grupo de amigos. A psicologia explica o que esse silêncio pode realmente significar

Um homem de 78 anos, que estava desaparecido desde 31 de agosto, foi encontrado com vida esta sexta-feira numa zona florestal do concelho de Amarante.

O desaparecimento levou a GNR a desencadear uma operação de buscas, que envolveu várias valências do Comando Territorial do Porto, incluindo equipas cinotécnicas e uma equipa de drones da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS).

O homem foi localizado cerca das 10:10, num caminho de terra batida situado numa área florestal.

A localização foi possível graças a um binómio cinotécnico de Busca e Socorro, constituído por um militar do Comando Territorial de Viseu e pelo cão Arka.

Homem transportado para o hospital

Depois de localizado, foram acionados os meios de emergência médica para prestar assistência ao homem.

O idoso foi posteriormente transportado para uma unidade hospitalar, onde deverá ser avaliado o seu estado de saúde.

As operações de busca envolveram a articulação de diferentes meios da GNR, com militares no terreno, equipas especializadas em busca e socorro e meios aéreos não tripulados.

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A intervenção permitiu localizar o homem quatro dias depois de ter sido dado o alerta para o seu desaparecimento.

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