segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Cantor Miguel Bravo condenado a quatro anos e meio de prisão com pena suspensa por crimes sexuais. Vítimas são menores

Tribunal de Évora deu como provados todos os factos da acusação. Artista foi condenado por crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores agravada.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Cantor Miguel Bravo condenado a quatro anos e meio de prisão com pena suspensa por crimes sexuais. Vítimas são menores

"Espero que participe": Shakira deixa apelo a Luís Montenegro após tragédia na Venezuela

Relacionados

Cantor Miguel Bravo sai em liberdade

Suspeito de abuso sexual e pornografia de menores fica sujeito a apresentações periódicas e está proibido de contactar a vítima de 13 anos.
Cantor Miguel Bravo sai em liberdade

Cantor popular Miguel Bravo detido por abuso sexual e pornografia de menores

Comissões de festas também falam em duplicação de agenda. Miguel Bravo marcaria atuações à mesma hora em locais diferentes e não devolveria dinheiro pago em avanço.
Cantor popular Miguel Bravo detido por abuso sexual e pornografia de menores

O Tribunal de Évora condenou esta segunda-feira o cantor Miguel Bravo a uma pena de quatro anos e seis meses de prisão, suspensa na sua execução, por crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores agravada.

Na leitura do acórdão, a presidente do coletivo de juízes revelou que o tribunal considerou provados todos os factos constantes da acusação, recordando que o arguido confessou integralmente os crimes durante o julgamento.

Miguel Bravo foi condenado por quatro crimes de pornografia de menores agravada e três crimes de abuso sexual de crianças. As vítimas eram duas raparigas que tinham 13 e 15 anos à data dos factos.

Tribunal destaca gravidade dos factos

Apesar de aplicar uma pena suspensa, o coletivo de juízes sublinhou a gravidade da conduta do arguido.

"O tribunal não ignora a gravidade subjacente aos factos", afirmou a presidente do coletivo, referindo igualmente o arrependimento manifestado pelo cantor, o apoio familiar de que beneficia e o facto de não ter voltado a contactar as vítimas nem outras menores.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Dirigindo-se diretamente ao arguido, a magistrada deixou um aviso: "Se voltar a este tribunal com este tipo de conduta e outra similar, vai cumprir a pena num estabelecimento prisional".

A juíza acrescentou ainda: "É bom que tenha noção que estas duas menores são crianças, que devia proteger e não praticar contra elas crimes. Não tem noção das consequências que este tipo de conduta tem nas crianças".

Indemnização e proibição de contacto com menores

Além da pena de prisão suspensa, Miguel Bravo foi condenado ao pagamento de uma indemnização de 500 euros a uma das vítimas.

O tribunal aplicou ainda a pena acessória de proibição de confiança de menores durante um período de cinco anos.

Conhecido pela participação num programa televisivo de talentos, Miguel Bravo foi detido pela Polícia Judiciária em julho de 2024, em Porto Alto, no concelho de Benavente.

Na altura, a PJ informou que o cantor era suspeito da prática de crimes de pornografia de menores e abuso sexual de crianças cometidos na região de Évora.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No final da sessão, os advogados das duas partes optaram por não prestar declarações aos jornalistas.

Temas

Miguel Bravo
Crimes Sexuais Menores
Pornografia Infantil
Abuso Sexual Crianças
Tribunal

Leia também

PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

A iniciativa reuniu mais de 40 mil operacionais, dos quais 718 atuaram em território português.
PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

Vítima, de 25 anos, seguia como passageiro da viatura. Autoridades continuam à procura do condutor e do outro ocupante que abandonaram o local depois do despiste.
Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

O ministério da Economia e da Coesão Territorial, em colaboração com o Banco de Portugal, a SIBS e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), lançou hoje na Freguesia de Tó, em Mogadouro, Bragança, o “MULTIBANCO + Perto”, projeto-piloto que pretende garantir o acesso a serviços bancários essenciais às populações que vivem em localidades sem qualquer ponto de atendimento bancário próximo.
MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

Mais vistos

Destaques