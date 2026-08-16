Cantor Lucas, da dupla Lucas & Matheus, morre em Portugal antes de atuar em Esposende

O artista brasileiro morreu este sábado, poucas horas antes de um concerto que tinha marcado nas Festas da Senhora da Saúde e Soledade. A família estará a tratar do traslado do corpo para o Brasil.

O cantor brasileiro Lucas, da dupla sertaneja Lucas & Matheus, morreu este sábado, em Portugal, poucas horas antes de subir ao palco em Esposende.

O artista tinha uma atuação marcada para a noite de sábado nas Festas da Senhora da Saúde e Soledade, onde deveria atuar ao lado do sobrinho, Matheus Júnior. A organização do evento lamentou entretanto a morte do músico e informou que o restante programa das festas iria prosseguir normalmente.

A morte foi confirmada pela Editora Espacial, responsável pela edição e promoção do trabalho do artista em Portugal. Numa mensagem publicada nas redes sociais, a editora descreveu Lucas como “uma voz marcante e um artista muito querido pelo público”.

"Obrigado por tudo, Lucas.", pode ler-se na publicação.

Cantor foi encontrado sem vida em Portugal

Segundo informações da família e divulgadas pelo portal de notícias G1, Lucas vivia num apartamento em Portugal e foi encontrado sem vida durante a manhã de sábado. Terá sofrido um enfarte fulminante durante a madrugada.

O artista encontrava-se em Portugal para cumprir vários compromissos profissionais. Além da atuação prevista em Esposende, tinha também um concerto agendado para 21 de agosto, nos Açores.

A família estará a tratar das formalidades necessárias para que o corpo seja trasladado para Presidente Prudente, no estado brasileiro de São Paulo, cidade de onde Lucas era natural.

Lucas & Matheus: uma carreira marcada por Portugal

Lucas tornou-se conhecido sobretudo através da dupla Lucas & Matheus, formada com o irmão, Matheus.

Os dois construíram uma carreira com uma ligação particularmente forte a Portugal. A dupla mudou-se para Lisboa em 1993 para desenvolver a carreira no mercado português e, no ano seguinte, lançou o primeiro álbum, Palavras ao Vento.

Entre os temas que marcaram o percurso da dupla esteve “Paciência”, uma das canções mais conhecidas do projeto.

A ligação do cantor ao país manteve-se mesmo depois de a formação original da dupla chegar ao fim.

O irmão morreu em 2020

A vida artística de Lucas ficou marcada por uma perda anterior.

O irmão, Edílson da Silva Rodrigues, conhecido artisticamente como Matheus, morreu em dezembro de 2020, aos 57 anos, vítima de complicações associadas à covid-19.

Depois da morte do irmão, Lucas decidiu continuar o projeto musical com o filho de Matheus.

Nasceu assim a dupla Lucas & Matheus Júnior, que manteve parte do repertório e da identidade artística construída pelos dois irmãos ao longo de décadas.

Era precisamente com Matheus Júnior que Lucas deveria atuar em Esposende este sábado.