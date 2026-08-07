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Campo Maior espera 400 mil visitantes nas ruas de flores de papel para as Festas do Povo

As tradicionais Festas do Povo de Campo Maior arrancam este sábado com mais de 100 ruas decoradas com 50 toneladas de flores de papel. O evento regressa após 11 anos de interregno, marcando a primeira edição desde o reconhecimento da UNESCO como Património da Humanidade
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Campo Maior espera 400 mil visitantes nas ruas de flores de papel para as Festas do Povo

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Cerca de 400 mil pessoas são esperadas nas Festas do Povo de Campo Maior, distrito Portalegre, que arrancam no sábado, com mais de 100 ruas “engalanadas” com flores de papel, segundo a organização.

Promovidos pela Associação das Festas do Povo de Campo Maior, presidida por João Manuel Nabeiro, os festejos decorreram pela última vez em 2015, regressando este ano, após um investimento que ronda os dois milhões de euros.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, a Associação das Festas do Povo de Campo Maior indicou que a cerimónia de abertura do evento decorre a partir das 10h30 de sábado, no jardim municipal, prolongando-se o evento até dia 16.

O programa do primeiro dia inclui, entre outros momentos, uma homenagem ao Comendador Rui Nabeiro (1931-2023), fundador da Delta Cafés, uma visita à casa onde nasceu este empresário natural de Campo Maior, e uma arruada pelas artérias da vila decoradas com flores de papel.

Realizadas por vontade popular, as Festas do Povo de Campo Maior foram reconhecidas, em 2021, como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

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Estas tradicionais festas são conhecidas por apresentarem muitas ruas daquela vila alentejana, sobretudo no centro histórico, ‘engalanadas’ com milhares de flores de papel, das mais diversas cores e formatos, feitas à mão pela população.

Antes mesmo da abertura oficial, já hoje à noite, decorre um dos pontos altos da iniciativa, quando os populares procederem aos trabalhos de decoração das ruas com flores de papel.

A operação é denominada como “noite da enramação” e constitui um dos momentos mais apreciados pelas gentes daquela vila raiana do Alentejo, disse hoje à Lusa fonte da organização, indicando que os trabalhos deverão ter início “cerca das 19:00”.

A colocação das decorações nas ruas vai depois decorrer durante toda a noite, prevalecendo o “espírito de comunidade e entreajuda” entre os envolvidos, acrescentou a mesma fonte.

Em declarações à Lusa, em julho, João Manuel Nabeiro considerou “difícil” antever o número de pessoas que vão passar pela vila durante as festas, mas apontou para um número superior a 400 mil visitantes.

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De acordo com a organização, este ano, estão envolvidos na realização do evento mais de quatro mil voluntários.

Questionado sobre a quantidade de papel transformado pelos voluntários em flores e adereços para enfeitar as mais de 100 ruas participantes nesta edição, João Manuel Nabeiro indicou que o total deve rondar as “50 toneladas”.

De acordo com a Associação das Festas do Povo de Campo Maior, durante os dias do evento, os visitantes vão poder contar com zonas de descanso, instalações sanitárias acessíveis e espaços reservados a pessoas com mobilidade reduzida.

Nesta primeira edição com o ‘selo’ de Património Cultural Imaterial da UNESCO, os visitantes das Festas do Povo vão também ter acesso a um comboio de “apoio à mobilidade”, concebido para “facilitar as deslocações” e assegurar um acesso “mais cómodo” às principais áreas do certame, acrescentou a organização.

“Está igualmente disponível uma zona família, especialmente preparada para proporcionar a pais, mães e bebés um ambiente tranquilo e reservado”, disse a associação promotora.

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As Festas do Povo de Campo Maior vão ainda contar, ao longo dos nove dias em que se realizam, com vários espetáculos musicais.

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