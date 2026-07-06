Campanha de fiscalização a motas e motorizadas na estrada até 13 de julho

A PSP, a GNR e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) arrancam esta segunda-feira com uma nova campanha nacional de fiscalização dedicada a motociclos e ciclomotores. A operação, que decorre até 13 de julho, pretende reduzir a sinistralidade rodoviária, numa altura em que os acidentes com veículos de duas rodas provocaram 440 mortos e mais de três mil feridos graves entre 2023 e 2025

A Polícia de Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) iniciam esta terça-feira, 7 de julho, a campanha de sensibilização e fiscalização "Duas Rodas – Agarre-se à Vida", integrada no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2026.

A iniciativa prolonga-se até ao próximo dia 13 de julho e constitui a sétima das 11 campanhas previstas no PNF para este ano, centrando-se nos condutores de motociclos e ciclomotores, considerados pelas autoridades um dos grupos mais vulneráveis em caso de acidente rodoviário.

Segundo comunicado conjunto da PSP, GNR e ANSR divulgado esta segunda-feira, a campanha pretende alertar os utilizadores de veículos de duas rodas para os comportamentos de risco associados à condução, promovendo uma condução mais segura, defensiva e responsável.

Em simultâneo, procura sensibilizar os restantes condutores para a importância da partilha segura da via pública com motociclistas e condutores de ciclomotores.

Fiscalização vai incidir sobre comportamentos de maior risco

Durante a semana da campanha serão realizadas ações de sensibilização promovidas pela ANSR, em paralelo com operações de fiscalização da PSP e da GNR, incidindo nas zonas onde se registam maiores índices de sinistralidade envolvendo veículos de duas rodas a motor.

As autoridades indicam que a fiscalização dará especial atenção a comportamentos que aumentam significativamente o risco de acidentes graves, nomeadamente:

Excesso de velocidade;

Ultrapassagens perigosas;

Circulação irregular entre filas de trânsito;

Manobras bruscas;

Falta de utilização de capacete de proteção e outras infrações que comprometam a segurança rodoviária.

Mais de 34 mil acidentes com vítimas em três anos

Os dados oficiais apresentados pelas autoridades evidenciam a elevada vulnerabilidade dos condutores de motociclos e ciclomotores.

Entre 2023 e 2025 foram registados 34.179 acidentes com vítimas envolvendo veículos de duas rodas a motor. Destes acidentes resultaram:

440 mortos ;

3.041 feridos graves ;

34.501 feridos ligeiros.

De acordo com o Plano Nacional de Fiscalização de 2026, quase metade da sinistralidade grave envolvendo motociclos e ciclomotores ocorre em arruamentos urbanos e em estradas nacionais, locais onde a fiscalização será reforçada ao longo da campanha.

As autoridades sublinham que a elevada exposição ao risco dos utilizadores destes veículos exige uma condução prudente e o cumprimento rigoroso das regras de trânsito, apelando também aos restantes condutores para que adotem comportamentos que favoreçam uma convivência segura entre todos os utilizadores da estrada.