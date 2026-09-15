Camionista português está desaparecido há 11 dias em Espanha. “É uma angústia constante”

O desaparecimento foi comunicado à GNR de Alvaiázere, que está em contacto com o Ministério Público, estando as autoridades de ambos os países em alerta.

Um camionista português de 31 anos está desaparecido há 11 dias, após ter ido a Espanha entregar um camião. Tinha prometido à família voltar a Portugal para gozar as suas férias.

Trata-se de Tiago Silva, de acordo com o Correio da Manhã . É natural de Maçãs de Caminho, em Alvaiázere (Leiria) e trabalha há cerca de dois anos para uma empresa sediada em Madrid.

O camião que levou para o país vizinho foi entregue à empresa no dia 3 de setembro. Estava planeado o camionista voltar para Portugal de autocarro, mas os planos alteraram-se, tendo falado com a mãe no dia 4, informando que voltaria com um colega. No entanto, desde aí, nunca mais foi visto.

“Só quero saber o que se passou com ele. É uma angústia constante”, lamentou Alice Oliveira, mãe de Tiago, em declarações à SIC. “A última vez que falei com ele estava bem disposto. Não tenho respostas. Tenho muitas perguntas sem respostas”, afirmou, descrevendo o filho como uma pessoa “muito reservada”. Desconhece ainda quaisquer consumos de álcool e drogas.

Tiago ficou incontactável a partir desse dia, e ninguém sabe se saiu de Espanha. “Estava normal, brincalhão. Disse-me que vinha no autocarro, depois disse que vinha com um colega na segunda-feira e até hoje não obtive mais respostas”, relatou a progenitora, que indicou ainda não saber de que colega se trata. Nas redes sociais, Tiago também não deu sinais de vida. “Está tudo off”, relatou a mãe.

O desaparecimento foi comunicado à GNR de Alvaiázere, que está em contacto com o Ministério Público, estando as autoridades de ambos os países em alerta.