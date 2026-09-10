Câmara de Lisboa condenada a pagar 463 mil euros por partilha de dados de ativistas russos

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Moedas com Medina no Russiagate
CML perde recurso mas vai continuar a contestar multa de milhão de euros relativa ao Russiagate
A Câmara Municipal de Lisboa (CML) foi condenada a pagar uma coima de 463.700 euros pela partilha de dados pessoais de ativistas russos com autoridades da Rússia, no âmbito do processo conhecido como “Russiagate”.
O valor foi fixado pelo Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS), depois de a autarquia ter contestado a coima inicialmente aplicada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), no valor de 1,25 milhões de euros.
Segundo a decisão, citada pelo Diário de Notícias, foi determinada uma coima única de 463.700 euros, resultante da aplicação das regras relativas ao cúmulo jurídico previstas no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e no Regime Geral das Contraordenações.
O gabinete do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), confirmou à agência Lusa o novo valor da coima.
Coima foi reduzida após recursos e prescrições
O advogado que representa a autarquia no processo, Tiago Félix da Costa, revelou à Lusa ter sido notificado na quarta-feira da decisão do TCAS.
Segundo o advogado, a redução da coima resultou da procedência parcial dos recursos apresentados pela Câmara de Lisboa.
Tiago Félix da Costa explicou ainda que parte das contraordenações acabou por prescrever devido à demora do processo, rejeitando que os atrasos tenham resultado de qualquer expediente dilatório por parte da autarquia.
“As demoras no processo não se deveram a nenhum expediente dilatório ou a nenhuma ação do município”, afirmou, atribuindo os atrasos à tramitação na CNPD e posteriormente nos tribunais.
A CNPD tinha identificado inicialmente 225 contraordenações relacionadas com as comunicações efetuadas pela Câmara de Lisboa no contexto de manifestações, comícios ou desfiles.
O advogado não especificou quantas dessas infrações prescreveram, mas salientou que não se pode afirmar que tenha prescrito a maioria.
Processo ainda não está formalmente encerrado
Apesar da nova decisão, o processo “Russiagate” ainda não está definitivamente encerrado.
Tiago Félix da Costa explicou que os prazos para eventuais recursos ainda estão a decorrer e que, em teoria, poderá haver novas iniciativas processuais.
O advogado manifestou-se, contudo, satisfeito com a decisão do TCAS, considerando que alguns dos argumentos apresentados pela autarquia foram acolhidos.
Sobre a redução da coima para menos de metade do valor inicialmente aplicado, afirmou: “É a justiça a funcionar, é porque a decisão inicial não era justa.”
Partilha de dados aconteceu durante mandato de Fernando Medina
O processo teve origem numa participação apresentada à CNPD em 19 de março de 2021, relacionada com a comunicação, pela Câmara de Lisboa, de dados pessoais de promotores de uma manifestação junto da Embaixada da Rússia em Portugal.
A autarquia era então presidida pelo socialista Fernando Medina.
Entre os destinatários da informação encontravam-se a Embaixada da Rússia em Portugal e o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.
Na sequência da investigação, a CNPD identificou 225 infrações ao regime de proteção de dados nas comunicações realizadas pela autarquia relativamente a manifestações, comícios e desfiles.
De 1,25 milhões para 463.700 euros
A CML contestou judicialmente a coima de 1,25 milhões de euros aplicada pela CNPD.
O julgamento começou em 2024 e o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa decidiu inicialmente fixar a coima em 1.027.500 euros, reduzindo-a em 222.500 euros.
A Câmara de Lisboa, já sob a liderança de Carlos Moedas, recorreu dessa decisão.
Em agosto de 2025, o Tribunal Central Administrativo Sul considerou o recurso da autarquia “improcedente”. Na altura, Moedas afirmou que a Câmara iria recorrer “até ao limite” para “proteger os contribuintes”, embora tenha reconhecido como “um erro” a partilha dos dados dos ativistas.
Entretanto, o valor da coima voltou a diminuir devido à prescrição de algumas das contraordenações. Em agosto de 2025, encontrava-se nos 738 mil euros, correspondentes, segundo o Diário de Notícias, a 65 contraordenações por violação da legislação de proteção de dados.
Em janeiro de 2026, o Tribunal Constitucional rejeitou também um recurso apresentado pela Câmara de Lisboa, mantendo a obrigação de pagamento da coima relacionada com a entrega dos dados pessoais às autoridades russas.
O novo valor fixado pelo Tribunal Central Administrativo Sul é agora de 463.700 euros.