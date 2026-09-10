Câmara de Lisboa condenada a pagar 463 mil euros por partilha de dados de ativistas russos

A Câmara de Lisboa foi condenada a pagar no processo “Russiagate” pela partilha de dados de ativistas russos com autoridades da Rússia. A coima inicial da CNPD era de 1,25 milhões de euros e foi sendo reduzida após recursos e prescrição de contraordenações

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) foi condenada a pagar uma coima de 463.700 euros pela partilha de dados pessoais de ativistas russos com autoridades da Rússia, no âmbito do processo conhecido como “Russiagate”.

O valor foi fixado pelo Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS), depois de a autarquia ter contestado a coima inicialmente aplicada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), no valor de 1,25 milhões de euros.

Segundo a decisão, citada pelo Diário de Notícias, foi determinada uma coima única de 463.700 euros, resultante da aplicação das regras relativas ao cúmulo jurídico previstas no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e no Regime Geral das Contraordenações.

O gabinete do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), confirmou à agência Lusa o novo valor da coima.

Coima foi reduzida após recursos e prescrições

O advogado que representa a autarquia no processo, Tiago Félix da Costa, revelou à Lusa ter sido notificado na quarta-feira da decisão do TCAS.

Segundo o advogado, a redução da coima resultou da procedência parcial dos recursos apresentados pela Câmara de Lisboa.

Tiago Félix da Costa explicou ainda que parte das contraordenações acabou por prescrever devido à demora do processo, rejeitando que os atrasos tenham resultado de qualquer expediente dilatório por parte da autarquia.

“As demoras no processo não se deveram a nenhum expediente dilatório ou a nenhuma ação do município”, afirmou, atribuindo os atrasos à tramitação na CNPD e posteriormente nos tribunais.

A CNPD tinha identificado inicialmente 225 contraordenações relacionadas com as comunicações efetuadas pela Câmara de Lisboa no contexto de manifestações, comícios ou desfiles.

O advogado não especificou quantas dessas infrações prescreveram, mas salientou que não se pode afirmar que tenha prescrito a maioria.

Processo ainda não está formalmente encerrado

Apesar da nova decisão, o processo “Russiagate” ainda não está definitivamente encerrado.

Tiago Félix da Costa explicou que os prazos para eventuais recursos ainda estão a decorrer e que, em teoria, poderá haver novas iniciativas processuais.

O advogado manifestou-se, contudo, satisfeito com a decisão do TCAS, considerando que alguns dos argumentos apresentados pela autarquia foram acolhidos.

Sobre a redução da coima para menos de metade do valor inicialmente aplicado, afirmou: “É a justiça a funcionar, é porque a decisão inicial não era justa.”

Partilha de dados aconteceu durante mandato de Fernando Medina

O processo teve origem numa participação apresentada à CNPD em 19 de março de 2021, relacionada com a comunicação, pela Câmara de Lisboa, de dados pessoais de promotores de uma manifestação junto da Embaixada da Rússia em Portugal.

A autarquia era então presidida pelo socialista Fernando Medina.

Entre os destinatários da informação encontravam-se a Embaixada da Rússia em Portugal e o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

Na sequência da investigação, a CNPD identificou 225 infrações ao regime de proteção de dados nas comunicações realizadas pela autarquia relativamente a manifestações, comícios e desfiles.

De 1,25 milhões para 463.700 euros

A CML contestou judicialmente a coima de 1,25 milhões de euros aplicada pela CNPD.

O julgamento começou em 2024 e o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa decidiu inicialmente fixar a coima em 1.027.500 euros, reduzindo-a em 222.500 euros.

A Câmara de Lisboa, já sob a liderança de Carlos Moedas, recorreu dessa decisão.

Em agosto de 2025, o Tribunal Central Administrativo Sul considerou o recurso da autarquia “improcedente”. Na altura, Moedas afirmou que a Câmara iria recorrer “até ao limite” para “proteger os contribuintes”, embora tenha reconhecido como “um erro” a partilha dos dados dos ativistas.

Entretanto, o valor da coima voltou a diminuir devido à prescrição de algumas das contraordenações. Em agosto de 2025, encontrava-se nos 738 mil euros, correspondentes, segundo o Diário de Notícias, a 65 contraordenações por violação da legislação de proteção de dados.

Em janeiro de 2026, o Tribunal Constitucional rejeitou também um recurso apresentado pela Câmara de Lisboa, mantendo a obrigação de pagamento da coima relacionada com a entrega dos dados pessoais às autoridades russas.

O novo valor fixado pelo Tribunal Central Administrativo Sul é agora de 463.700 euros.