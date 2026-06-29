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Câmara de Braga propõe rescindir contratos com empresas de trotinetes elétricas partilhadas

Na perspetiva do presidente da Câmara de Braga, João Rodrigues, esta medida irá melhorar a segurança no espaço público.
Redação
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Câmara de Braga propõe rescindir contratos com empresas de trotinetes elétricas partilhadas

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As trotinetes elétricas voltam a estar no centro do debate, com a Câmara Municipal de Braga a propor a rescisão dos contratos com as empresas que exploram a prática na cidade.

A proposta deverá ser apresentada na reunião do executivo desta segunda-feira, na sequência do elevado número de sinistros e situações de risco associadas às trotinetes elétricas partilhadas, de acordo com a SIC Notícias.

O aumento de sinistros tem resultado da circulação deste tipo de transporte em passeios destinados a peões, ainda que a legislaçao determine que apenas deve acontecer na estrada ou em ciclovias. Por outro lado, também o estacionamento deste transporte tem-se verificado indevido, com trotinetes deitadas no chão espalhadas pela cidade ou a obstruir a passagem.

Na perspetiva do presidente da Câmara de Braga, João Rodrigues, esta medida irá melhorar a segurança no espaço público, sublinhando que a rescisão de contratos não implicará qualquer pagamento de indemnizações às empresas em questão.

A proposta abrange apenas as cerca de 500 trotinetes partilhadas na cidade, sendo que a circulação de trotinetes elétricas individuais manter-se-á igual.

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Recorde-se que em Espanha, as regras para a condução destas trotinetes tem sido cada vez mais rígida, com adolescentes até aos 15 anos a serem proibidos de utilizar este meio de transporte e com a obrigação do uso de capacete para qualquer pessoa que o utilize. As multas podem chegar aos 200 euros.

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