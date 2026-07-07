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Câmara de Almada pede desculpa pelas falhas no abastecimento de água e cria gabinete de crise

Autarquia e SMAS reconhecem os transtornos causados pelos cortes e garantem que todas as equipas estão mobilizadas para normalizar o abastecimento. Entre as medidas está a criação de um gabinete de crise e a redução da pressão da rede durante a madrugada.
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Em comunicado, enviado ao SOL as duas entidades reconhecem o impacto dos cortes no dia a dia da população e asseguram que a prioridade passa por restabelecer a normalidade o mais rapidamente possível.

"Reconhecemos o impacto que estas ocorrências têm no dia a dia das famílias, das empresas e das instituições e lamentamos profundamente os incómodos provocados", referem.

Gabinete de crise coordena resposta

Perante o aumento excecional do consumo de água, associado às temperaturas elevadas registadas desde maio, os SMAS ativaram o Plano de Contingência e avançaram com a criação de um gabinete de crise, liderado pelo presidente do Conselho de Administração dos SMAS, Luís Palma.

A estrutura vai acompanhar permanentemente a evolução da situação, avaliar a eficácia das medidas já implementadas e definir novas ações para reduzir os impactos e garantir a continuidade do abastecimento.

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Pressão da rede reduzida durante a madrugada

Entre as medidas já em vigor está a redução da pressão da água em toda a rede do concelho entre as 00h00 e as 06h00. Sempre que a situação o justifique, serão também colocados camiões-cisterna nas zonas mais afetadas e junto de infraestruturas consideradas essenciais, como unidades de saúde e equipamentos sociais.

A autarquia garante ainda que está a reforçar a monitorização da rede e a desenvolver contactos com as Águas de Portugal e com a Agência Portuguesa do Ambiente para aumentar a capacidade de abastecimento, nomeadamente através de novas captações de água.

Fiscalização reforçada

Os SMAS e a Câmara Municipal intensificaram igualmente as ações de fiscalização depois de terem sido identificados consumos anormais sem correspondência na faturação em algumas zonas do concelho.

As intervenções estão particularmente concentradas nas freguesias da Charneca de Caparica, Sobreda e Costa de Caparica, onde decorrem ações de sensibilização e fiscalização no terreno.

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Apelo ao consumo responsável

A Câmara de Almada e os SMAS asseguram que todas as equipas permanecem mobilizadas para minimizar os constrangimentos e apelam à colaboração da população, defendendo uma utilização responsável da água durante este período de maior pressão sobre a rede.

"A cooperação de todos será determinante para preservar este recurso essencial, reduzir a pressão sobre o sistema de abastecimento e ultrapassar, em conjunto, esta situação excecional", concluem.

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