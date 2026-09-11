Calor volta a marcar setembro: temperaturas chegam aos 35 graus antes do fim de semana

Os termómetros voltam a subir esta sexta-feira, sobretudo no Norte e Centro, e duas regiões podem chegar aos 35 graus. O calor mantém também elevado o perigo de incêndio, com nove concelhos no nível máximo.

O calor volta a fazer-se sentir esta sexta-feira, 11 de setembro, em Portugal continental, com as temperaturas máximas a chegarem aos 35 graus em Évora e Beja, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Às portas do fim de semana, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo e uma pequena subida da temperatura máxima, em especial nas regiões Norte e Centro. O vento será em geral fraco, embora mais intenso nas terras altas e na faixa costeira ocidental.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 12 graus em Bragança e os 20 em Portalegre. Já as máximas deverão oscilar entre os 24 graus em Aveiro e os 35 em Évora e Beja.

Nove concelhos em perigo máximo de incêndio

As condições meteorológicas são acompanhadas por um elevado perigo de incêndio rural em várias regiões do país.

Nove concelhos dos distritos de Santarém, Portalegre e Faro estão esta sexta-feira no nível máximo da escala do IPMA.

Em Santarém, estão abrangidos Sardoal e Mação. No distrito de Portalegre, encontram-se em perigo máximo Gavião, Nisa, Portalegre, Castelo de Vide e Marvão. Já no Algarve, o nível máximo abrange Monchique e Portimão.

Cerca de 70 outros concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Leiria, Portalegre, Évora, Beja e Faro apresentam perigo muito elevado.

Risco elevado vai prolongar-se

Segundo o IPMA, o perigo de incêndio rural deverá manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até ao final da próxima semana.

A escala de perigo de incêndio tem cinco níveis, entre reduzido e máximo, e é calculada a partir de fatores como a temperatura do ar, a humidade relativa, a velocidade do vento e a precipitação registada nas 24 horas anteriores.