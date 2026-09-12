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Calor não dá tréguas: há 13 distritos sob aviso amarelo até segunda-feira. Saiba quais

O calor vai continuar a marcar o tempo em grande parte do território, com as temperaturas máximas a manterem-se elevadas durante os próximos dias. O aviso do IPMA abrange distritos do centro e sul, mas também chega ao norte a partir de domingo.
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O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou até segunda-feira avisos amarelos em nove distritos do centro e sul de Portugal continental devido ao calor.

 O aviso do IPMA para estes nove distritos deve-se à "persistência de valores elevados da temperatura máxima" e estará em vigor até às 18:00 de segunda-feira.

Évora, Santarém, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre estarão sob aviso amarelo a partir de hoje, sábado, e até às 18:00 de segunda-feira.

Já Braga, Aveiro, Viana do Castelo e Porto vão estar sob aviso amarelo a partir da manhã de domingo e até também às 18:00 de segunda-feira, também devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

 O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. 

Temas

Aviso amarelo
Calor
IPMA
Temperatura máxima
Meteorologia

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