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Calor mantém Portugal sob alerta: mais de 80 concelhos em risco máximo de incêndio

O Governo decretou esta segunda-feira a prorrogação da situação de alerta: está em vigor até às 23h59 de quinta-feira em 10 distritos de Portugal continental.
Redação
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Calor mantém Portugal sob alerta: mais de 80 concelhos em risco máximo de incêndio

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O calor continua a apertar em vários pontos do país, com alertas não só para as temperaturas elevadas, como também para o risco de incêndio. 

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quarta-feira, Bragança, Évora, Guarda, Faro, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso laranja devido à persistência de temperaturas elevadas, em vigor até às 23h00 desta quarta-feira em  Évora, Faro, Beja, Castelo Branco, Beja e Portalegre e até às 18h00 de quinta-feira nos restantes.

Também Viseu, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria e Coimbra devem estar atentos, com aviso amarelo até às 23h00 desta quarta-feira e Vila Real até às 18h00 de quinta-feira.

Nos arquipélagos, as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão até quinta-feira sob aviso laranja devido ao calor e as costas norte e sul da ilha da Madeira e Porto Santo vão estar sob aviso amarelo até às 18h00 de quinta-feira pelo mesmo motivo. 

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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Risco de incêndio

Mais de 80 concelhos de 14 distritos de Portugal continental estão, em perigo máximo de incêndio rural: Bragança, Braga, Vila Real, Porto, Viseu, Guarda, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

Em perigo elevado fica o restante território continental, à exceção de 30 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Recorde-se que o Governo decretou esta segunda-feira a prorrogação da situação de alerta: está em vigor até às 23h59 de quinta-feira em 10 distritos de Portugal continental, abrangendo Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro devido às "previsões meteorológicas ainda de grande adversidade para os próximos dias nos distritos do interior do país", de acordo com o anunciado pelo Ministério da Administração Interna (MAI).

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