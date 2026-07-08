Calor mantém Portugal sob alerta: mais de 80 concelhos em risco máximo de incêndio

O Governo decretou esta segunda-feira a prorrogação da situação de alerta: está em vigor até às 23h59 de quinta-feira em 10 distritos de Portugal continental.

O calor continua a apertar em vários pontos do país, com alertas não só para as temperaturas elevadas, como também para o risco de incêndio.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quarta-feira, Bragança, Évora, Guarda, Faro, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso laranja devido à persistência de temperaturas elevadas, em vigor até às 23h00 desta quarta-feira em Évora, Faro, Beja, Castelo Branco, Beja e Portalegre e até às 18h00 de quinta-feira nos restantes.

Também Viseu, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria e Coimbra devem estar atentos, com aviso amarelo até às 23h00 desta quarta-feira e Vila Real até às 18h00 de quinta-feira.

Nos arquipélagos, as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão até quinta-feira sob aviso laranja devido ao calor e as costas norte e sul da ilha da Madeira e Porto Santo vão estar sob aviso amarelo até às 18h00 de quinta-feira pelo mesmo motivo.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Risco de incêndio

Mais de 80 concelhos de 14 distritos de Portugal continental estão, em perigo máximo de incêndio rural: Bragança, Braga, Vila Real, Porto, Viseu, Guarda, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

Em perigo elevado fica o restante território continental, à exceção de 30 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Recorde-se que o Governo decretou esta segunda-feira a prorrogação da situação de alerta: está em vigor até às 23h59 de quinta-feira em 10 distritos de Portugal continental, abrangendo Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro devido às "previsões meteorológicas ainda de grande adversidade para os próximos dias nos distritos do interior do país", de acordo com o anunciado pelo Ministério da Administração Interna (MAI).