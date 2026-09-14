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Calor mantém 15 distritos sob aviso amarelo. Termómetros chegam aos 38 graus

O tempo quente continua a marcar esta segunda-feira, com grande parte do continente sob aviso do IPMA. Na Madeira, o alerta prolonga-se até terça-feira.
Redação
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Calor mantém 15 distritos sob aviso amarelo. Termómetros chegam aos 38 graus

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Quinze distritos de Portugal continental estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à persistência de temperaturas máximas elevadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Os termómetros podem chegar aos 38 graus Celsius em Évora e Santarém.

Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga permanecem sob aviso amarelo até às 18h00 desta segunda-feira.

Também o arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo devido ao tempo quente, mas neste caso o alerta mantém-se até às 18h00 de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA quando existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.

Máximas chegam aos 38 graus

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê a continuação do tempo quente no continente, com céu pouco nublado ou limpo.

Está também previsto vento moderado de noroeste durante a tarde, uma pequena subida da temperatura mínima e uma pequena descida da máxima no litoral oeste.

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As temperaturas máximas vão variar entre os 28 graus em Aveiro e Viana do Castelo e os 38 em Évora e Santarém.

Já as mínimas oscilam entre os 15 graus em Braga e Bragança e os 26 em Portalegre.

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