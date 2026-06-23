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Calor faz disparar chamadas para o INEM: mais 6.000 pedidos de ajuda em junho

As temperaturas elevadas, o agravamento de doenças crónicas e novos episódios de doença aguda levaram a um aumento significativo da procura dos serviços de emergência médica nas primeiras semanas de junho.
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O calor está a ter impacto na procura dos serviços de emergência médica em Portugal. O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) recebeu, nas primeiras três semanas de junho, cerca de 6.000 chamadas a mais do que no mesmo período de 2025.

Os dados avançados pelo INEM à agência Lusa mostram um "aumento significativo" da procura dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), numa altura marcada por temperaturas elevadas em várias regiões do país.

Entre 1 e 21 de junho de 2026, os CODU registaram cerca de 97.900 chamadas, o equivalente a uma média diária superior a 4.660 contactos.

Mais 287 chamadas por dia face ao ano passado

No mesmo período de 2025, a média diária de chamadas situava-se nas 4.377, o que representa agora um aumento de cerca de 287 contactos por dia, correspondendo a uma subida de 6,5%.

Segundo o INEM, o crescimento da procura está relacionado com vários fatores, entre os quais os efeitos do calor intenso, o agravamento de doenças crónicas e o aumento de situações de doença aguda.

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As autoridades de saúde têm alertado para os riscos associados às temperaturas elevadas, sobretudo entre os grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças pequenas e pessoas com problemas de saúde preexistentes.

O INEM mantém o acompanhamento da evolução da procura dos seus serviços, numa fase do ano em que episódios de calor extremo podem aumentar a pressão sobre a resposta de emergência médica.

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