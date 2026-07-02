Calor extremo vai durar mais do que o previsto: aviso vermelho prolongado até domingo em 10 distritos

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O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou até domingo o aviso vermelho devido às temperaturas elevadas, depois de o episódio de calor extremo se revelar mais persistente do que o inicialmente previsto.
Esta quinta-feira, o nível máximo de alerta está em vigor nos distritos de Portalegre, Évora, Beja, Santarém e Lisboa. Nos casos de Santarém e Lisboa, o aviso vermelho será substituído pelo aviso laranja às 23h00 de sexta-feira.
Dez distritos sob alerta máximo a partir de sexta-feira
Na sexta-feira, o aviso vermelho abrange os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora e Beja.
Segundo o IPMA, o alerta máximo manter-se-á ativo nestes distritos até às 06h00 de domingo, devido à continuação do episódio de calor extremo.
O aviso vermelho corresponde ao nível mais elevado da escala de alertas meteorológicos e é emitido quando existe uma situação de risco extremo associado às condições atmosféricas, exigindo especiais cuidados por parte da população.