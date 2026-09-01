Calor extremo regressa e há onze distritos sob aviso amarelo

O IPMA vai colocar 11 distritos sob aviso amarelo na quinta-feira. As temperaturas podem atingir os 40 a 42 graus no Vale do Tejo, Beira Baixa e Alentejo, enquanto o risco de incêndio rural será muito elevado em grande parte do território.

Onze distrito vão estar na quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, com valores elevados da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo para os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre vai estar em vigor entre as 10:00 e as 19:00 de quinta-feira.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

As temperaturas máximas vão subir 10 a 12 graus Celsius em alguns locais de Portugal continental a partir de quarta-feira, podendo atingir os 40 a 42 graus no Vale do Tejo, Beira Baixa e Alentejo, segundo o IPMA.

A exceção vai para a costa sul do Algarve, onde as subidas serão menos significativas e essencialmente na quinta-feira 05 a 06 graus.

Na quinta-feira a temperatura máxima vai estar na generalidade do território entre os 34 e os 38 graus e nas regiões do interior a sul da Serra da Estrela, incluindo Vale do Tejo, Beira Baixa e Alentejo, deverão ter valores da ordem dos 40 a 42 graus.

Na Faixa Costeira as temperaturas serão ligeiramente inferiores e variar entre os 25/26 graus e os 30 e os 31 graus, que serão mais na Faixa costeira da região Sul.

De acordo com o IPMA, é provável que na quinta-feira haja poeiras do Norte de África nas regiões mais a sul.

Por causa do tempo quente, o perigo de incêndio rural vai estar muito elevado na quinta-feira na generalidade do território, com alguns concelhos em perigo máximo.

O IPMA prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no Norte e Centro. Vento por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas e pequena subida da temperatura mínima no Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (Bragança e Guarda) e os 18 (Faro) e as máximas entre os 22 graus (Aveiro) e os 32 (Castelo Branco).