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Calor extremo leva CP a alertar para atrasos, supressões e perturbações nos comboios

A CP informa ainda que foram reforçadas a distribuição e disponibilização de água a bordo, bem como nas principais estações da operadora.
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Calor extremo leva CP a alertar para atrasos, supressões e perturbações nos comboios

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Em comunicado, a operadora de transportes afirma que o calor extremo pode causar perturbações como "atrasos, limitações temporárias de circulação ou supressões pontuais de comboios".

O alerta deve-se ao facto de o calor extremo poder ter implicações não só na infraestrutura e na marcha das composições ferroviárias mas também nas condições de conforto dos passageiros a bordo.

O comunicado informa ainda que foram reforçadas a distribuição e disponibilização de água a bordo, bem como nas principais estações da operadora.

Perante este cenário, a CP recomenda que os passageiros consultem informação atualizada sobre os transportes em circulação, que levem consigo água suficiente para toda a viagem, que evitem a exposição ao sol antes do embarque e que prestem atenção especial à população mais frágil, incluindo crianças, idosos e pessoas naturalmente mais sensíveis ao calor.

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