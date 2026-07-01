Calor extremo: estações de metro em Lisboa vão abrir fora do horário de funcionamento para acolher sem-abrigo

A medida entra em vigor já a partir desta quarta-feira.

A onda de calor que se aproxima de Portugal está a obrigar várias entidades a tomar medidas extraordinárias.

Para efeitos de proteção das pessoas em condições de sem-abrigo, três estações do Metropolitano de Lisboa vão abrir fora do seu horário de funcionamento, garantindo "áreas mais frescas". A informação foi avançada pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) à agência Lusa.

As três estações serão a do Oriente, Rossio e Santa Apolónia, e a medida entra em vigor já a partir desta quarta-feira.

O município baseia a decisão nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que emitiu aviso vermelho para a capital portuguesa a partir desta quinta-feira devido às elevadas temperaturas, com possibilidade de as máximas chegarem aos 44 graus Celsius e as mínimas ficarem entre os 24 e os 28 graus. O aviso deverá manter-se, pelo menos, até sexta-feira.

"A CML está a acompanhar e a monitorizar em contínuo a situação meteorológica, em estreita articulação com os serviços e com as entidades nacionais, e continuará a emitir informações sempre que necessário", garantiu a autarquia.

Embora ainda não existam indicações concretas sobre outras medidas para fazer face ao calor e proteger a população, a CML já determinou que o festival de música Lisb-On, agendado para esta sexta-feira e sábado, não se realizará em Monsanto, como previsto, passando para o Parque Eduardo VII, devido ao aviso vermelho.