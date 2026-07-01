Calor extremo coloca quase 60 concelhos em risco máximo de incêndio. Temperaturas podem chegar aos 43 graus

Os concelhos mais afetados distribuem-se pelos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

Portugal entra esta quarta-feira num novo período de calor intenso, acompanhado por um agravamento significativo do risco de incêndio rural.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), cerca de 60 concelhos do interior do país estão em perigo máximo de incêndio, numa altura em que as temperaturas deverão continuar a subir nos próximos dias.

Os concelhos mais afetados distribuem-se pelos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro. Além destes, mais de uma centena de concelhos encontra-se em risco muito elevado, incluindo Viana do Castelo, Leiria e Setúbal, enquanto cerca de quatro dezenas apresentam risco elevado.

Temperaturas podem chegar aos 43 graus

O agravamento do risco está associado à entrada de uma nova massa de ar quente e seco, que deverá fazer subir as temperaturas ao longo da semana.

De acordo com o IPMA, os valores máximos poderão atingir entre 40 e 43 graus no Vale do Tejo e no Alentejo, prevendo-se que o calor intenso se estenda gradualmente a outras regiões do continente.

Além das temperaturas elevadas, a baixa humidade relativa do ar e a ausência de precipitação aumentam significativamente a probabilidade de ignições e de rápida propagação de incêndios.

O perigo de incêndio estende-se até dia 8 de julho, pelo que será de grau máximo e elevado em praticamente todo o continente.

Avisos meteorológicos alargados

Face às previsões, o IPMA colocou vários distritos sob aviso laranja devido ao tempo quente, incluindo Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja. Nos próximos dias, os avisos deverão ser alargados a outras regiões, acompanhando a evolução da onda de calor.