Calor dá lugar a trovoada: sete distritos sob aviso amarelo esta quarta-feira

O IPMA prevê para esta quarta-feira períodos de céu muito nublado e até aguaceiros a partir da tarde.

Embora o calor pareça que vem para ficar, há sete distritos de Portugal continental que estão em aviso amarelo devido à previsão de ocorrência de trovoada, aguaceiros fortes e rajadas de vento, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Viseu, Aveiro e Coimbra estão sob aviso amarelo entre as 15h00 desta quarta-feira e as 00h00 de quinta-feira. Já Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga registam o aviso entre as 21h00 desta quarta-feira e as 06h00 de quinta-feira. Por outro lado, Bragança, Guarda e Vila Real estão sob aviso amarelo devido às temperaturas quentes, que deverá prolongar-se até às 18h00 desta quarta-feira.

O IPMA prevê para esta quarta-feira períodos de céu muito nublado e até aguaceiros a partir da tarde. Pode ainda ocorrer granizo acompanhado de trovoada. O vento prevê-se fraco a moderado, com nevoeiro no litoral oeste e descida da temperatura máxima.

Esta quarta-feira, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius e os 21, e as máximas entre os 22 graus e os 35, registando uma descida quando comparadas com dias anteriores.

O aviso amarelo do IPMA é o menos grave de uma escala de três. É emitido sempre que exista uma situação de risco para atividades que dependam da situação meteorológica.