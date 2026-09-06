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Calor continua a apertar: sete distritos continuam sob aviso amarelo até segunda-feira

As temperaturas elevadas mantêm o risco meteorológico em várias zonas do país, com o aviso a prolongar-se durante o fim de semana e a entrar pela próxima semana. Há ainda um alerta para chuva forte e trovoada nos Açores.
Redação
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Calor continua a apertar: sete distritos continuam sob aviso amarelo até segunda-feira

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O calor continua a marcar o tempo em Portugal Continental e levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a manter sete distritos sob aviso amarelo até às 21h00 de segunda-feira.

Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Setúbal e Portalegre são os distritos abrangidos pelo aviso, devido aos "valores elevados da temperatura máxima" previstos para os próximos dias.

O alerta foi divulgado pelo IPMA na noite de sábado e prolonga uma situação de tempo quente que tem afetado grande parte do território continental.

Sete distritos em alerta

O aviso amarelo abrange os distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Setúbal e Portalegre, mantendo-se em vigor até às 21h00 de segunda-feira.

O IPMA tinha mantido, até às 21h00 de sábado, o mesmo nível de aviso para 17 dos 18 distritos de Portugal Continental. Viana do Castelo era a única exceção.

A evolução das temperaturas levou, entretanto, à redução da área abrangida pelo aviso, mas o calor continuará a justificar precauções em várias regiões do país.

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O aviso amarelo corresponde ao nível mais baixo de uma escala de três e é emitido quando existe uma situação meteorológica que pode representar risco para determinadas atividades dependentes das condições do tempo.

Açores também com aviso

O mau tempo também está a marcar algumas zonas do arquipélago dos Açores.

Para o Grupo Ocidental, o IPMA emitiu um aviso amarelo devido a precipitação por vezes forte, com possibilidade de trovoada, que permanece em vigor até às 09h00 de hoje.

As condições meteorológicas previstas justificam, por isso, atenção redobrada tanto nas zonas continentais afetadas pelo calor como nas ilhas abrangidas pelo alerta de precipitação.

Com o aviso amarelo ativo, o IPMA recomenda que sejam acompanhadas as atualizações das previsões meteorológicas e eventuais alterações aos níveis de alerta.

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