Calor começa a dar tréguas. Temperaturas descem esta segunda-feira

Portugal continental mantém-se em situação de alerta até ao final do dia, mas o calor extremo começa a perder intensidade. O número de distritos sob aviso vermelho do IPMA desce para quatro e as máximas caem até oito graus no litoral Norte.

Depois de vários dias marcados por temperaturas extremas, o calor começa esta segunda-feira a diminuir em Portugal continental. A descida será mais evidente no litoral Norte, onde as temperaturas máximas podem baixar cerca de oito graus.

Apesar da melhoria gradual, Portugal continental continua até à meia-noite desta segunda-feira em situação de alerta decretada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, devido ao risco associado ao calor intenso.

Apenas quatro distritos mantêm aviso vermelho

Também os avisos meteorológicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refletem a evolução das condições atmosféricas.

O número de distritos sob aviso vermelho desce de nove para quatro, mantendo-se apenas no Interior Norte e Centro. Santarém e os distritos do Alentejo passam para aviso laranja, enquanto Lisboa baixa para aviso amarelo. No litoral Centro e Norte, os avisos também descem de laranja para amarelo.

A alteração dos avisos acompanha a descida gradual das temperaturas prevista para os próximos dias, após um período de calor extremo que levou o Governo a declarar a situação de alerta em Portugal continental.