Calor aperta para os Santos Populares: prepare-se para noites tropicais e temperaturas até 40 graus

Se está a planear sair para os arraiais dos Santos Populares, prepare-se para o calor. O IPMA colocou todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido às temperaturas elevadas, que podem atingir os 40 graus nos próximos dias e trazer noites tropicais a várias regiões do país.

Todos os distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de temperaturas muito altas. O aviso deverá estender-se das 09h00 de hoje até às 18h00 de sábado, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Prevêem-se temperaturas muito altas até sábado, com a máxima a variar esta quinta-feira entre os 27 e os 38 graus Celsius e, na sexta-feira, o dia mais quente, entre os 35 e os 40 graus Celsius.

A temperatura mínima deverá acompanhar esta subida, prevendo-se em algumas regiões valores próximos ou acima dos 20 graus na noite de sábado para domingo.

O IPMA informa que o estado do tempo "será condicionado por um anticiclone localizado a nordeste do arquipélago dos Açores, a estender-se em crista até França, e por um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica".

O aviso amarelo é o menos grave numa escala de três e é acionado sempre que exista uma situação de risco para determinadas atividades que dependem das condições meteorológicas.

Com o calor, vem também o risco de incêndio, com 100 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro em perigo máximo.

O perigo muito elevado e elevado estende-se a vários concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria e Vila Real.

Esta situação deverá manter-se até segunda-feira.