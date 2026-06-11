Calor aperta para os Santos Populares: prepare-se para noites tropicais e temperaturas até 40 graus

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Todos os distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de temperaturas muito altas. O aviso deverá estender-se das 09h00 de hoje até às 18h00 de sábado, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Prevêem-se temperaturas muito altas até sábado, com a máxima a variar esta quinta-feira entre os 27 e os 38 graus Celsius e, na sexta-feira, o dia mais quente, entre os 35 e os 40 graus Celsius.
A temperatura mínima deverá acompanhar esta subida, prevendo-se em algumas regiões valores próximos ou acima dos 20 graus na noite de sábado para domingo.
O IPMA informa que o estado do tempo "será condicionado por um anticiclone localizado a nordeste do arquipélago dos Açores, a estender-se em crista até França, e por um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica".
O aviso amarelo é o menos grave numa escala de três e é acionado sempre que exista uma situação de risco para determinadas atividades que dependem das condições meteorológicas.
Com o calor, vem também o risco de incêndio, com 100 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro em perigo máximo.
O perigo muito elevado e elevado estende-se a vários concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria e Vila Real.
Esta situação deverá manter-se até segunda-feira.