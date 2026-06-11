segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Calor aperta para os Santos Populares: prepare-se para noites tropicais e temperaturas até 40 graus

Se está a planear sair para os arraiais dos Santos Populares, prepare-se para o calor. O IPMA colocou todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido às temperaturas elevadas, que podem atingir os 40 graus nos próximos dias e trazer noites tropicais a várias regiões do país.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Calor aperta para os Santos Populares: prepare-se para noites tropicais e temperaturas até 40 graus

Bebé dado como morto foi encontrado vivo na morgue horas depois. Pais arriscam acusação por maus-tratos

Relacionados

Espanha regista recorde de mortes por calor em maio: 101 óbitos antes do início do verão

Espanha registou em maio o maior número de mortes associadas ao calor desde o início dos registos, em 2015. As autoridades de saúde alertam para o impacto crescente das temperaturas extremas, que estão a surgir cada vez mais cedo devido às alterações climáticas
Espanha regista recorde de mortes por calor em maio: 101 óbitos antes do início do verão

Portugal regista temperatura mais alta de sempre no mês de maio: Mora chegou aos 40.3ºC

O IPMA deixa o alerta para a elevada probabilidade de mais locais entrarem em onda de calor, havendo forte probabilidade de as temperaturas elevadas se manterem até aos primeiros dias de junho.
Portugal regista temperatura mais alta de sempre no mês de maio: Mora chegou aos 40.3ºC

Tem dificuldade em dormir por causa da 'cúpula de calor'? Há um truque simples que arrefece o quarto (sem ventoinha ou ar condicionado)

Há um método sem custos e sem aparelhos eléctricos que pode fazer a diferença quando o calor não deixa dormir. Tudo o que precisa já está em sua casa.
Tem dificuldade em dormir por causa da 'cúpula de calor'? Há um truque simples que arrefece o quarto (sem ventoinha ou ar condicionado)

Todos os distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de temperaturas muito altas. O aviso deverá estender-se das 09h00 de hoje até às 18h00 de sábado, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Prevêem-se temperaturas muito altas até sábado, com a máxima a variar esta quinta-feira entre os 27 e os 38 graus Celsius e, na sexta-feira, o dia mais quente, entre os 35 e os 40 graus Celsius.

A temperatura mínima deverá acompanhar esta subida, prevendo-se em algumas regiões valores próximos ou acima dos 20 graus na noite de sábado para domingo.

O IPMA informa que o estado do tempo "será condicionado por um anticiclone localizado a nordeste do arquipélago dos Açores, a estender-se em crista até França, e por um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica".

O aviso amarelo é o menos grave numa escala de três e é acionado sempre que exista uma situação de risco para determinadas atividades que dependem das condições meteorológicas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Com o calor, vem também o risco de incêndio, com 100 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro em perigo máximo.

O perigo muito elevado e elevado estende-se a vários concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria e Vila Real.

Esta situação deverá manter-se até segunda-feira.

Temas

IPMA
Meteorologia
Temperaturas Altas Portugal
Aviso Amarelo Meteorologia
Forte Onda de Calor

Leia também

PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

A iniciativa reuniu mais de 40 mil operacionais, dos quais 718 atuaram em território português.
PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

Vítima, de 25 anos, seguia como passageiro da viatura. Autoridades continuam à procura do condutor e do outro ocupante que abandonaram o local depois do despiste.
Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

O ministério da Economia e da Coesão Territorial, em colaboração com o Banco de Portugal, a SIBS e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), lançou hoje na Freguesia de Tó, em Mogadouro, Bragança, o “MULTIBANCO + Perto”, projeto-piloto que pretende garantir o acesso a serviços bancários essenciais às populações que vivem em localidades sem qualquer ponto de atendimento bancário próximo.
MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

Mais vistos

Destaques