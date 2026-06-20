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Calor aperta este fim de semana: há oito distritos sob aviso amarelo

O alerta mantém-se até às 18h de segunda-feira.
Redação
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Calor aperta este fim de semana: há oito distritos sob aviso amarelo

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O calor vai marcar o fim de semana em Portugal continental, com pelo menos oito distritos sob aviso amarelo devido à previsão de temperaturas elevadas, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos abrangidos pelo aviso são Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Setúbal.

Os distritos estão sob aviso amarelo desde as 9h deste sábado e o alerta mantém-se até às 18h de segunda-feira.

O aviso amarelo significa que existe uma situação meteorológica de risco para algumas atividades dependentes das condições do tempo, recomendando-se atenção à evolução das previsões e adoção de medidas de prevenção.

Interior sob risco elevado de incêndio

As temperaturas mais elevadas deverão sentir-se com maior intensidade nas regiões do interior, onde o calor tende a ser mais persistente, estando o território sob risco elevado para o perigo de incêndio.

Os avisos irão durar toda a semana, sendo terça e quarta-feira os piores dias.

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