Calor abranda este fim de semana (com chuva em algumas zonas) mas há nova subida à vista

Depois de vários dias marcados por temperaturas elevadas, o fim de semana traz algum alívio a grande parte do território. A descida será acompanhada pela possibilidade de chuva em algumas zonas do interior, mas a pausa no calor deverá ser curta.

Agosto não dá tréguas quanto ao calor de verão, mas a partir de sexta-feira há uma descida de temperaturas - mas não durante muito tempo.

O aviso amarelo para o tempo quente está em vigor esta quinta-feira em nove distritos de Portugal Continental. No entanto, a partir de sexta-feira, o aviso manter-se-á apenas em Castelo Branco, Guarda, Bragança e Vila Real.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas vão baixar no fim de semana, com possibilidade de ocorrência de precipitação no interior Norte e Centro no sábado, dia 15 de agosto.

No entanto, de notar que o risco de incêndio muito elevado mantém-se, o que implica cuidados redobrados, sobretudo para quem trabalha com máquinas agrícolas.

A partir de domingo, o verão deverá voltar em força.