quinta-feira, 13 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Calor abranda este fim de semana (com chuva em algumas zonas) mas há nova subida à vista

Depois de vários dias marcados por temperaturas elevadas, o fim de semana traz algum alívio a grande parte do território. A descida será acompanhada pela possibilidade de chuva em algumas zonas do interior, mas a pausa no calor deverá ser curta.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Calor abranda este fim de semana (com chuva em algumas zonas) mas há nova subida à vista
Dreamstime

Gritos de mulher interrompem tentativa de violação em Coimbra. Suspeito foi intercetado pela PSP

Relacionados

O que significa a bandeira roxa que quase ninguém sabe identificar?

Para além do verde, do amarelo e do vermelho, existe uma sinalização bem menos conhecida nas praias portuguesas. Raramente é vista, mas quando aparece merece toda a atenção dos banhistas.
O que significa a bandeira roxa que quase ninguém sabe identificar?

Praias no Norte com água mais quente do que no Algarve? IPMA explica porquê

A temperatura da água do mar subiu em praticamente toda a costa portuguesa, mas há um detalhe que está a surpreender: em algumas praias do Norte, o mar está mais quente do que no Algarve. O IPMA explica por que razão isso está a acontecer e quando a situação poderá mudar.
Praias no Norte com água mais quente do que no Algarve? IPMA explica porquê

Agosto não dá tréguas quanto ao calor de verão, mas a partir de sexta-feira há uma descida de temperaturas - mas não durante muito tempo. 

O aviso amarelo para o tempo quente está em vigor esta quinta-feira em nove distritos de Portugal Continental. No entanto, a partir de sexta-feira, o aviso manter-se-á apenas em Castelo Branco, Guarda, Bragança e Vila Real.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas vão baixar no fim de semana, com possibilidade de ocorrência de precipitação no interior Norte e Centro no sábado, dia 15 de agosto. 

No entanto, de notar que o risco de incêndio muito elevado mantém-se, o que implica cuidados redobrados, sobretudo para quem trabalha com máquinas agrícolas. 

A partir de domingo, o verão deverá voltar em força.

Temas

IPMA
Meteorologia
Verão
Temperaturas quentes
Risco de incêndio

Leia também

Mosquito-tigre-asiático detetado em Guimarães: pode transmitir Dengue e Zika

Não há, por enquanto, casos de doenças transmitidas por este mosquito, mas a situação está a ser monitorizada pelas autoridades competentes.
Mosquito-tigre-asiático detetado em Guimarães: pode transmitir Dengue e Zika

Calor abranda este fim de semana (com chuva em algumas zonas) mas há nova subida à vista

Depois de vários dias marcados por temperaturas elevadas, o fim de semana traz algum alívio a grande parte do território. A descida será acompanhada pela possibilidade de chuva em algumas zonas do interior, mas a pausa no calor deverá ser curta.
Calor abranda este fim de semana (com chuva em algumas zonas) mas há nova subida à vista

Recluso da Guarda liderava rede de droga que abastecia prisões de quatro distritos

A investigação, que durou cerca de ano e meio, revelou uma estrutura organizada entre reclusos e pessoas no exterior. A operação da PJ terminou com 20 detenções e a apreensão de dinheiro, droga, armas e outros materiais.
Recluso da Guarda liderava rede de droga que abastecia prisões de quatro distritos

Mais vistos

Destaques