Calor abranda este fim de semana (com chuva em algumas zonas) mas há nova subida à vista

Relacionados
O que significa a bandeira roxa que quase ninguém sabe identificar?
Praias no Norte com água mais quente do que no Algarve? IPMA explica porquê
Agosto não dá tréguas quanto ao calor de verão, mas a partir de sexta-feira há uma descida de temperaturas - mas não durante muito tempo.
O aviso amarelo para o tempo quente está em vigor esta quinta-feira em nove distritos de Portugal Continental. No entanto, a partir de sexta-feira, o aviso manter-se-á apenas em Castelo Branco, Guarda, Bragança e Vila Real.
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas vão baixar no fim de semana, com possibilidade de ocorrência de precipitação no interior Norte e Centro no sábado, dia 15 de agosto.
No entanto, de notar que o risco de incêndio muito elevado mantém-se, o que implica cuidados redobrados, sobretudo para quem trabalha com máquinas agrícolas.
A partir de domingo, o verão deverá voltar em força.