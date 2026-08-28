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Burlas por 'falsos acidentes' disparam e causam prejuízo de 72 mil euros

A GNR registou 30 denúncias no primeiro semestre de 2026, com o prejuízo acumulado a aproximar-se do total do ano passado. Os idosos são os alvos preferenciais deste crime, que recorre a simulações de colisões e extorsão imediata para roubar dados bancários
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Burlas por 'falsos acidentes' disparam e causam prejuízo de 72 mil euros

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Na primeira metade de 2026, as burlas por “falsos acidentes” causaram um prejuízo acumulado de 72.540 euros às vítimas, perto do valor total de 2025 (77 480 euros), informou esta sexta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Num comunicado, a GNR alertou para a “crescente sofisticação” da simulação de acidentes de viação, tendo sido registado um caso em que o prejuízo atingiu 15.450 euros.

A dimensão dos prejuízos revela “um agravamento substancial”, sublinhou a Guarda, impulsionado pela utilização de novos métodos de extorsão e pelo acesso direto aos cartões e códigos bancários dos lesados

A GNR prevê que o impacto financeiro global de 2026 “venha a ultrapassar largamente” o do ano passado.

Entre janeiro e junho, a Guarda contabilizou 30 denúncias deste fenómeno, o que representa um aumento de 15,4% face aos 26 casos reportados em igual período de 2025.

O distrito de Faro lidera a incidência em 2026 com seis ocorrências, seguindo-se Lisboa, Porto, Viseu e Beja.

Neste crime, os suspeitos simulam colisões inexistentes para exigir pagamentos imediatos e aceder a contas bancárias das vítimas.

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“A escolha deliberada de condutores com mais de 60 anos constitui uma estratégia central dos burlões”, sublinhou a GNR.

“Os suspeitos exploram a vulnerabilidade emocional, o receio de complicações legais e a menor familiaridade com métodos de pagamento eletrónico, visando um público que tipicamente detém maior disponibilidade financeira imediata”, acrescentou a Guarda.

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