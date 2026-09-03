Britânico suspeito de matar mulher em hotel de Albufeira fica em prisão preventiva

O homem, de 34 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Portimão. A mulher foi atacada na presença da filha menor.

O homem suspeito de matar uma mulher num hotel em Albufeira ficou em prisão preventiva. O arguido, de 34 anos e nacionalidade britânica, foi presente esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Portimão, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

Após a audiência, o homem foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Silves, onde permanecerá a aguardar os próximos passos do processo, segundo fonte do Comando Territorial de Faro da GNR citada pela Lusa.

O suspeito está indiciado pelo crime de homicídio.

A vítima tinha também 34 anos e era de nacionalidade britânica. Foi encontrada morta esta terça-feira, dia 1 de setembro, numa unidade hoteleira situada no concelho de Albufeira, no distrito de Faro.

Alerta dado ao final da tarde

O alerta para uma agressão com arma branca foi dado pelas 18h30 de terça-feira.

A mulher terá sido atacada pelo companheiro num corredor do hotel, com uma tesoura, na presença da filha menor de idade, avançou a CNN Portugal. O homem, igualmente britânico e de 34 anos, foi detido no local pela GNR.

A vítima foi atingida com vários golpes e acabou por morrer no local.

A criança terá ficado ferida numa perna, tendo sido encaminhada para o Hospital de Faro.

Polícia Judiciária investiga

A GNR foi chamada ao hotel após o alerta para a agressão. Por se tratar de um caso com suspeita de homicídio, a investigação passou para a Polícia Judiciária (PJ).

Elementos da PJ deslocaram-se à unidade hoteleira e realizaram diligências no local, incluindo perícias destinadas a recolher vestígios que possam ajudar a reconstruir o que aconteceu.

A investigação procura agora esclarecer a sequência dos acontecimentos, as circunstâncias que terão conduzido à agressão e a eventual motivação do crime.

Até ao momento, as autoridades não divulgaram publicamente uma explicação para o ataque.