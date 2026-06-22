Brasileiros já representam mais de um terço da população estrangeira em Portugal

Portugal tem quase 1,6 milhões de residentes estrangeiros e mais de metade são homens. Os cidadãos brasileiros continuam a liderar a lista das nacionalidades presentes no país, segundo os novos dados do INE.

A população estrangeira residente em Portugal continua a crescer e já representa 14% do total de habitantes. Em 2025, o país tinha 1.597.539 cidadãos de nacionalidade estrangeira, sendo que mais de um terço eram brasileiros, revelam as estimativas divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os cidadãos brasileiros são o grupo estrangeiro mais numeroso em Portugal, com 574.195 pessoas, o equivalente a 35,9% do total. O valor representa mais do dobro do registado em 2021, com um aumento de 296.086 residentes.

Depois do Brasil, a nacionalidade angolana surge como a segunda mais representada, com 103.140 pessoas (6,5%), seguida pelos cidadãos indianos, que totalizam 93.683 residentes.

Comunidades estrangeiras mais numerosas em Portugal

A lista divulgada pelo INE inclui ainda cabo-verdianos (76.099), nepaleses (56.866), cidadãos do Bangladesh (56.724) e guineenses (53.555).

Entre as nacionalidades com maior crescimento percentual desde 2021 destacam-se os cidadãos de São Tomé e Príncipe, com uma subida de 263%, seguidos pelos residentes do Bangladesh (230%), Paquistão (215%) e Angola (212%).

No conjunto da população estrangeira residente, os homens continuam a ser maioria. Dos quase 1,6 milhões de cidadãos estrangeiros contabilizados em 2025, 913.249 são homens (57,2%) e 684.290 são mulheres (42,8%).

Lisboa concentra mais estrangeiros, Algarve tem maior peso relativo

A Grande Lisboa é a região portuguesa com maior número de residentes estrangeiros, concentrando 546.419 pessoas, cerca de 34,2% do total nacional.

A região Norte surge em segundo lugar, com 311.095 cidadãos estrangeiros, representando 19,5% do total. Já o Algarve destaca-se quando analisado o peso da população estrangeira face ao número total de habitantes: 27,9% dos residentes na região têm nacionalidade estrangeira.

Depois do Algarve, surgem a Grande Lisboa, com 22,6%, e a Península de Setúbal, com 18,3%. Os Açores apresentam a menor proporção, com 0,6% do total da população estrangeira residente.

Imigração contribui para aumento da população ativa

Os dados do INE mostram ainda o impacto dos fluxos migratórios na estrutura etária da população portuguesa. Entre 2021 e 2025, a percentagem de pessoas em idade ativa, entre os 15 e os 64 anos, aumentou de 63,7% para 64,3%.

Segundo o instituto, este crescimento está relacionado com "os fluxos migratórios recentes que tendem a concentrar-se nesta idade".

Em sentido contrário, a população jovem, dos zero aos 14 anos, diminuiu ligeiramente no mesmo período, passando de 13% para 12,4% do total de residentes.