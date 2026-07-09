Bonnie Tyler morre aos 75 anos. Artista estava internada no hospital de Faro

A cantora galesa encontrava-se internada há cerca de três meses após ter sido submetida a uma cirurgia de urgência devido a uma perfuração intestinal.

Morreu Bonnie Tyler, uma das vozes mais reconhecidas da música internacional.

A cantora galesa tinha 75 anos, vivia no Algarve e encontrava-se internada há cerca de três meses no Hospital de Faro, após ter sido submetida a uma cirurgia de urgência devido a uma perfuração intestinal.

A morte foi avançada esta quinta-feira pela família em comunicado nas redes sociais.

"A família e a equipa da Bonnie estão destroçados por anunciar que Bonnie faleceu inesperadamente ontem à noite no hospital em Portugal devido à doença para a qual estava a ser tratada.", pode ler-se na nota.

A família da artista pede "privacidade para lidar com a tragédia".

Nascida Gaynor Hopkins, a 8 de junho de 1951, no País de Gales, Bonnie Tyler construiu uma carreira com mais de cinco décadas, tornando-se um dos maiores nomes da pop e do rock dos anos 70 e 80. A sua voz rouca e inconfundível transformou-a numa artista única, conquistando milhões de fãs em todo o mundo.

Uma carreira marcada por êxitos intemporais

O reconhecimento internacional chegou em 1977 com "It's a Heartache", mas foi em 1983 que Bonnie Tyler alcançou o auge da carreira ao interpretar "Total Eclipse of the Heart", tema produzido por Jim Steinman que liderou tabelas de vendas em vários países e tornou-se um dos maiores clássicos da música popular.

Ao longo dos anos, lançou ainda sucessos como "Holding Out for a Hero", "Lost in France", "Making Love (Out of Nothing at All)" e "Bitterblue", acumulando milhões de discos vendidos e três nomeações para os prémios Grammy. Em 2023 foi distinguida com a Ordem do Império Britânico pelos serviços prestados à música.