Bonnie Tyler já saiu do coma, mas continua nos cuidados intensivos

A cantora Bonnie Tyler já saiu do coma induzido em que se encontrava desde maio, mas continua internada nos cuidados intensivos no Hospital de Faro, no Algarve, onde permanece sob vigilância médica.

A informação foi avançada pela equipa da artista no site oficial. A equipa refere que a cantora se encontra "muito debilitada" e que, apesar dos médicos estarem confiantes, a sua recuperação é lenta.

Concertos cancelados até ao final do verão

Devido ao estado de saúde da artista, a equipa anunciou o cancelamento ou adiamento de todos os concertos previstos até ao final de agosto.

Apesar disso, permanece a esperança de que Bonnie Tyler possa regressar aos palcos durante o outono, caso a evolução clínica continue a ser positiva.

No comunicado, a equipa agradece todo o apoio desde que a cantora foi internada, mas ao mesmo tempo, pedem que a sua privacidade continue a ser respeitada enquanto prossegue a recuperação.