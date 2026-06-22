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Bombeiros encontram corpo de homem de 29 anos numa barragem em Alcácer do Sal

O alerta para o desaparecimento foi feito através do 112 este domingo.
Redação
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Bombeiros encontram corpo de homem de 29 anos numa barragem em Alcácer do Sal
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O corpo de um homem de 29 anos foi encontrado, esta segunda-feira, na Barragem da Azenha, em Alcácer do Sal, depois de ter sido dado o alerta para o seu desaparecimento este domingo. A vítima foi localizada e resgatada pelos bombeiros.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, em declarações à Lusa, revela que o corpo foi encontrado dentro de água cerca das 7h39 desta manhã.

De acordo com os relatos, o homem, de nacionalidade timorense, não estava sozinho e entrou para água com mais duas pessoas. O alerta foi feito através do 112.

A operação de buscas teve início este domingo, logo após o alerta, e foi interrompida às 22 horas. Hoje terão sido retomadas, e pouco mais de uma hora depois, o corpo foi encontrado. No total, estiveram envolvidos cerca de 32 operacionais, apoiados por 12 viaturas terrestres e uma embarcação, incluindo meios dos bombeiros, Força Especial da Proteção Civil, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica e Serviço Municipal de Proteção Civil de Alcácer do Sal.

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