Bombeiro dos Voluntários de Vila Verde agredido por colega no quartel. Teve de chamar o 112 para ir ao hospital

O bombeiro terá sido agredido dentro das instalações e precisou de assistência médica. O comandante terá recusado inicialmente o transporte, levando o próprio a ligar para o 112.

Um bombeiro dos Voluntários de Vila Verde, no distrito de Braga, foi agredido por um colega dentro do quartel, trantando-se de uma ocorrência que terminou com o profissional a precisar de assistência hospitalar.

De acordo com a informação avançada pelo Jornal de Notícias, o bombeiro terá ficado ferido na sequência da agressão e, perante a necessidade de receber cuidados médicos, acabou por contactar diretamente o 112 para pedir uma ambulância.

Agressão aconteceu dentro do quartel

O episódio terá ocorrido nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde e envolveu dois elementos da própria corporação.

A agressão terá deixado um dos bombeiros com "dores fortes no pulso".

Até ao momento não é possível esclarecer o que esteve na origem do confronto entre os dois elementos, nem quais foram exatamente as circunstâncias que antecederam a agressão.

Bombeiro recorreu ao 112

Depois de ter sido agredido, o bombeiro necessitou de ser levado ao hospital.

Segundo o relato divulgado, o comandante da corporação terá recusado inicialmente o transporte, levando o próprio bombeiro a ligar para o número europeu de emergência 112 para solicitar assistência.

Em declarações ao JN, o comandante, Luís Morais afirmou: "Isto tem regras. As nossas ambulâncias estão ao serviço da população vilaverdense e não ao serviço de membros, sejam sócios da Associação Humanitária, bombeiros ou funcionários."

A chamada para o 112 acabou por permitir a ativação dos meios de emergência necessários para que o profissional pudesse ser encaminhado para o Hospital da Misericórdia.

Caso levanta questões dentro da corporação

A ocorrência assume particular relevância por ter acontecido dentro de um quartel de bombeiros e envolver dois elementos da mesma corporação.

O comandante revelou, ainda, que segunda-feira irá participar a ocorrência ao departamento jurídico.

Investigação deverá esclarecer o sucedido

As circunstâncias concretas da agressão terão agora de ser apuradas, incluindo o que aconteceu dentro do quartel e a atuação posterior perante o pedido de assistência médica do bombeiro.