Bernie Ecclestone detido no aeródromo de Tires depois de aterrar. Foi encontrada uma espingarda no jato privado

O antigo homem forte da Fórmula 1, de 95 anos, foi detido pela PSP após a chegada a Portugal no seu jato privado. A operação de rotina no aeródromo acabou por revelar a presença de uma espingarda a bordo.

Bernie Ecclestone, antigo responsável máximo da Fórmula 1, foi detido esta segunda-feira no Aeródromo de Tires, em Cascais, depois de uma operação de rotina realizada à chegada do seu jato privado, avança o Correio da Manhã.

O britânico, de 95 anos, transportava uma espingarda e acabou detido por elementos da Divisão Aeroportuária da PSP. Ainda não é conhecido se será presente a um juiz ou se ficará apenas constituído arguido.

A detenção acontece numa altura em que a segurança no aeródromo tem sido reforçada, com elementos da PSP e da Polícia Judiciária a permanecerem nas instalações para assegurar uma fiscalização mais apertada.

Jato de 40 milhões e vida entre Portugal e Suíça

Ecclestone divide atualmente o seu quotidiano entre Portugal e a Suíça e é proprietário de vários imóveis. Tem também uma casa no Brasil.

O antigo dirigente da Fórmula 1 viajava num Dassault Falcon 7X, um jato privado avaliado em cerca de 40 milhões de euros.

Em Portugal, de acordo com o mesmo jornal, vive numa propriedade em Cascais avaliada em cerca de 40 milhões de euros e com aproximadamente 2000 metros quadrados. A aquisição foi feita pela mulher, Fabiana Flosi, a Marco Galinha, empresário e antigo presidente da Global Media Group. O negócio foi apontado como a maior venda privada de sempre de uma habitação em Portugal.

Quatro décadas ligadas à Fórmula 1

Bernard Charles Ecclestone nasceu tornou-se uma das figuras mais influentes da história da Fórmula 1. Empresário, dirigente desportivo e antigo piloto, esteve ligado à liderança e transformação do campeonato durante cerca de quatro décadas, entre 1970 e 2017.

Ecclestone teve também um papel importante no regresso da Fórmula 1 a Portugal, em 1984, numa altura em que o Autódromo do Estoril voltou a receber uma prova do campeonato mundial.