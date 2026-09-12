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Bebés de mães com anemia apresentam diferenças no cérebro. Estudo alerta para impacto a longo prazo

As ressonâncias magnéticas realizadas nos primeiros dois anos de vida revelaram uma diferença média de 4% no volume total do cérebro entre os dois grupos analisados.
Redação
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Bebés de mães com anemia apresentam diferenças no cérebro. Estudo alerta para impacto a longo prazo

Casal encontrado morto dentro de depósito de água na sua casa em Faro. Caseiro é o principal suspeito

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Que a saúde da mãe durante a gravidez tem impacto no desenvolvimento do bebé é uma realidade conhecida. Mas um estudo recente identificou uma consequência direta da anemia materna na saúde da criança. 

A investigação do King’s College London em conjunto com a Universidade da Cidade do Cabo, publicada na revista científica Brain Communications, acompanhou mais de 300 mulheres (e os respectivos bebés) na África do Sul. O estudo foi realizado através de ressonâncias magnéticas ao cérebro das crianças entre os três meses e os dois anos. 

As conclusões foram claras: há uma diferença média de 4% no volume total do cérebro entre os dois grupos analisados, embora as mulheres incluídas no estudo tivessem apenas uma anemia ligeira.

Além de diferenças no putâmen, uma estrutura redonda de substância cinzenta localizada na base do cérebro, no núcleo caudado, estrutura de substância cinzenta localizada no interior dos hemisférios cerebrais, e no corpo caloso, a maior estrutura de substância branca do cérebro que une os hemisférios esquerdo e direito, houve ainda três regiões do cérebro que registaram diferenças.

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“As três regiões cerebrais estão envolvidas em funções neuropsicológicas fundamentais”, explicou Jessica Ringshaw, primeira autora do estudo e investigadora do Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociência do King’s College London e da Universidade da Cidade do Cabo.

As diferenças aumentaram durante os primeiros dois anos de vida. “Não estamos perante crianças que estejam a recuperar”, explicou Ringshaw ao The Guardian, que destaca que estas diferenças começam a ficar mais evidentes aos seis anos, quando surgem dificuldades de aprendizagem e raciocínio.

Este estudo torna-se particularmente importante se tiver em conta que mais de um terço das grávidas em todo o mundo tem anemia, sendo a prevalência mais elevada na África subsaariana e no sul da Ásia. “Devemos fazer o rastreio da anemia e da deficiência de ferro, sobretudo durante a gravidez”, defende Ringshaw.

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Saúde na gravidez
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