Bebé de três anos abusado sexualmente pelo tio de 12 anos no distrito do Porto

O caso vai ser comunicado ao Tribunal de Família e Menores, uma vez que o agressor é menor de idade, não podendo ser criminalmente responsabilizado.

Um bebé de apenas três anos foi abusado sexualmente pelo tio de 12 em Vale de Sousa, no distrito do Porto.

Segundo o Correio da Manhã, o crime terá ocorrido ao início da noite desta quarta-feira. O bebé foi transportado para o hospital local, em Penafiel, pelos próprios familiares, para ser analisado pela equipa médica, que deu conta da ocorrência à GNR.

Tendo em conta a natureza dos factos, o caso foi passado à Polícia Judiciária (PJ), que irá agora investigar as circunstâncias do crime. O caso vai ser comunicado ao Tribunal de Família e Menores, uma vez que o agressor é menor de idade, não podendo ser criminalmente responsabilizado.

Em Portugal, menores de 12 anos são totalmente inimputáveis e não podem ser julgados ou alvo de medidas tutelares penais, mas agressores entre os 12 e os 16 anos respondem perante a Lei Tutelar Educativa. Podem ser aplicadas medidas educativas (como acompanhamento ou centro educativo) para promover a educação para o direito.