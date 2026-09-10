quinta-feira, 10 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mulheres às Direitas Inquérito de Verão Entrevistas
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Bebé de três anos abusado sexualmente pelo tio de 12 anos no distrito do Porto

O caso vai ser comunicado ao Tribunal de Família e Menores, uma vez que o agressor é menor de idade, não podendo ser criminalmente responsabilizado. 
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Bebé de três anos abusado sexualmente pelo tio de 12 anos no distrito do Porto
Dreamstime

Siri Hustvedt: "O Paul era muito teimoso e eu era muito sensível. Mas éramos tolerantes um com o outro"

Relacionados

Morava a poucos metros das crianças. Homem detido em Sintra por abusar de quatro crianças, a mais nova tem 4 anos

A Polícia Judiciária deteve um septuagenário suspeito de abuso sexual agravado, importunação sexual agravada e pornografia de menores contra quatro crianças de uma localidade de Sintra, com idades entre os 4 e os 16 anos. Os investigadores admitem que possam existir mais vítimas por identificar.
Morava a poucos metros das crianças. Homem detido em Sintra por abusar de quatro crianças, a mais nova tem 4 anos

Estudante ficava mais tempo em casa nas férias escolares para cuidar da irmã de 9 anos. A PJ encontrou um motivo bem mais sombrio

Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal por suspeitas de ter violado repetidamente a irmã de apenas nove anos, aproveitando os momentos em que ficava sozinho com ela durante as férias escolares.
Estudante ficava mais tempo em casa nas férias escolares para cuidar da irmã de 9 anos. A PJ encontrou um motivo bem mais sombrio

Homem de 21 anos detido por suspeita de abuso sexual de criança em Fafe. A vítima tinha nove anos e era sua vizinha

O suspeito foi detido fora de flagrante delito e terá admitido os factos durante o interrogatório. O tribunal aplicou medidas de coação que incluem a proibição de contacto com menores sem supervisão de um adulto
Homem de 21 anos detido por suspeita de abuso sexual de criança em Fafe. A vítima tinha nove anos e era sua vizinha

Um bebé de apenas três anos foi abusado sexualmente pelo tio de 12 em Vale de Sousa, no distrito do Porto. 

Segundo o Correio da Manhã, o crime terá ocorrido ao início da noite desta quarta-feira. O bebé foi transportado para o hospital local, em Penafiel, pelos próprios familiares, para ser analisado pela equipa médica, que deu conta da ocorrência à GNR.

Tendo em conta a natureza dos factos, o caso foi passado à Polícia Judiciária (PJ), que irá agora investigar as circunstâncias do crime. O caso vai ser comunicado ao Tribunal de Família e Menores, uma vez que o agressor é menor de idade, não podendo ser criminalmente responsabilizado. 

Em Portugal, menores de 12 anos são totalmente inimputáveis e não podem ser julgados ou alvo de medidas tutelares penais, mas agressores entre os 12 e os 16 anos respondem perante a Lei Tutelar Educativa. Podem ser aplicadas medidas educativas (como acompanhamento ou centro educativo) para promover a educação para o direito.

Temas

Violência sexual
Abuso infantil
Crime
Abuso sexual
Penafiel

Leia também

Três homens detidos por furto em casa em Lagos. Um foi encontrado em carro roubado

Três homens, entre os 24 e os 31 anos, foram detidos pela PSP por suspeita de furto numa residência em Lagos. Dois foram intercetados pelo próprio lesado após uma perseguição. O terceiro estava num carro roubado e com matrículas trocadas
Três homens detidos por furto em casa em Lagos. Um foi encontrado em carro roubado

Câmara de Lisboa condenada a pagar 463 mil euros por partilha de dados de ativistas russos

A Câmara de Lisboa foi condenada a pagar no processo “Russiagate” pela partilha de dados de ativistas russos com autoridades da Rússia. A coima inicial da CNPD era de 1,25 milhões de euros e foi sendo reduzida após recursos e prescrição de contraordenações
Câmara de Lisboa condenada a pagar 463 mil euros por partilha de dados de ativistas russos

INEM, Ministério da Saúde e sindicato reúnem-se para tentar travar greve

O STEPH, o Ministério da Saúde e o INEM voltam a negociar na sexta-feira para alcançar um acordo que evite a greve de 14 e 28 de setembro. O sindicato mantém boas expectativas para o encontro, mas acusa o presidente do instituto de "teimosia" e de violar o direito à greve
INEM, Ministério da Saúde e sindicato reúnem-se para tentar travar greve

Mais vistos

Destaques