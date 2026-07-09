Bebé de dois meses hospitalizada em Aveiro com várias fraturas: autoridades investigam possível negligência

Até ao momento, não foi apurado qualquer indício de crime. A investigação prossegue.

A Polícia Judiciária de Aveiro abriu uma investigação ao caso de uma bebé de dois meses, internada com múltiplas fraturas no concelho da Murtosa, Aveiro.

A bebé terá sido transportada pelos Bombeiros da Murtosa para o Hospital de Aveiro, mas, pela gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Pediátrico de Coimbra. Deverá ter alta nos próximos dias.

De acordo com a CMTV o Tribunal de Família e Menores decidiu realizar uma diligência com vista à proteção da menor e aos seus dois irmãos, também menores de idade, podendo estar em causa um caso de negligência parental.

No entanto, até ao momento, não foi apurado qualquer indício de crime.