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Bebé de dois meses hospitalizada em Aveiro com várias fraturas: autoridades investigam possível negligência

Até ao momento, não foi apurado qualquer indício de crime. A investigação prossegue.
Redação
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Bebé de dois meses hospitalizada em Aveiro com várias fraturas: autoridades investigam possível negligência
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Deixaram cinco vacas numa ilha remota em 1871. O que os cientistas descobriram mais de um século depois contradiz o que se julgava saber

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A Polícia Judiciária de Aveiro abriu uma investigação ao caso de uma bebé de dois meses, internada com múltiplas fraturas no concelho da Murtosa, Aveiro. 

A bebé terá sido transportada pelos Bombeiros da Murtosa para o Hospital de Aveiro, mas, pela gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Pediátrico de Coimbra. Deverá ter alta nos próximos dias. 

De acordo com a CMTV o Tribunal de Família e Menores decidiu realizar uma diligência com vista à proteção da menor e aos seus dois irmãos, também menores de idade, podendo estar em causa um caso de negligência parental. 

No entanto, até ao momento, não foi apurado qualquer indício de crime.

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