Bebé de 14 meses atropelado no Bombarral

Um bebé de 14 meses ficou em estado grave depois de ter sido atropelado, ao final da tarde de sábado, no concelho do Bombarral, distrito de Leiria.
O acidente aconteceu cerca das 19h30, no interior de uma propriedade privada. A criança recebeu assistência no local antes de ser transportada de ambulância para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido à gravidade dos ferimentos.
De acordo com a SIC Notícias, o atropelamento ocorreu dentro de um espaço privado.
A GNR está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente, não sendo ainda conhecidas as causas do atropelamento nem em que contexto aconteceu.
Até ao momento, as autoridades não divulgaram mais informações sobre o estado clínico da criança nem sobre os contornos do acidente.