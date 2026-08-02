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Bebé de 14 meses atropelado no Bombarral

A criança foi atropelada ao final da tarde de sábado, numa propriedade privada no concelho do Bombarral, e foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas.
Redação
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Bebé de 14 meses atropelado no Bombarral
Dreamstime

Mulher escocesa é encontrada morta dentro de uma mala em Atenas. Há um pormenor que intriga as autoridades

Um bebé de 14 meses ficou em estado grave depois de ter sido atropelado, ao final da tarde de sábado, no concelho do Bombarral, distrito de Leiria.

O acidente aconteceu cerca das 19h30, no interior de uma propriedade privada. A criança recebeu assistência no local antes de ser transportada de ambulância para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido à gravidade dos ferimentos.

De acordo com a SIC Notícias, o atropelamento ocorreu dentro de um espaço privado.

A GNR está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente, não sendo ainda conhecidas as causas do atropelamento nem em que contexto aconteceu.

Até ao momento, as autoridades não divulgaram mais informações sobre o estado clínico da criança nem sobre os contornos do acidente.

Temas

Atropelamento
Bombarral
Bebé

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Bebé de 14 meses atropelado no Bombarral

A criança foi atropelada ao final da tarde de sábado, numa propriedade privada no concelho do Bombarral, e foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas.
Bebé de 14 meses atropelado no Bombarral

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