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Bebé com menos de um ano é submetido a cirurgia inédita em Braga que pode devolver a audição

Trata-se de um marco na unidade de saúde, que pela primeira vez realizou este tipo de intervenção numa idade tão precoce.
Redação
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Bebé com menos de um ano é submetido a cirurgia inédita em Braga que pode devolver a audição

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A Unidade Local de Saúde (ULS) de Braga realizou o primeiro implante coclear pediátrico da história, num bebé de menos de um ano.

O que é um implante coclear?

Em casos de surdez severa a profunda, os implantes cocleares conseguem converter o som ambiente em sinais elétricos que estimulam o nervo auditivo através de elétrodoso implantados no interior da cóclea, uma estrutura localizada no interior do ouvido.

Desta forma, tendo a cirurgia sido realizada ainda em bebé, este pode desenvolver a audição e a linguagem de forma mais próxima às outras crianças da sua idade.

O processo da cirurgia

O procedimento foi realizado de forma bilateral pela equipa de otorrinolaringologia da ULS de Braga, com os médicos Daniela Ribeiro e Miguel Breda, e com o acompanhamento de João Elói, coordenador do Centro de Referência de Implantes Cocleares da ULS de Coimbra, de acordo com a SIC Notícias. "Este é um momento muito significativo para a nossa equipa e para a ULS Braga. Realizar o primeiro implante coclear pediátrico na instituição e fazê-lo num bebé com menos de um ano de idade mostra que estamos preparados para oferecer esta resposta localmente, sem necessidade de deslocação a outros centros", afirmou Miguel Breda, médico otorrinolaringologista da ULS Braga.

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A ULS Braga explicou que foi uma intervenção de "elevada complexidade e precisão". Por ter sido realizada num bebé, exijiu ainda uma "gestão anestésica rigorosa", devido à menor reserva sanguínea e menor tolerância a procedimento demorados.

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